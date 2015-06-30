Цены на авиаперелеты в Одессу завышены из-за монополии в аэропорту - глава Госавиаслужбы

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Авиаперелет в Одессу уже никак не может стоить ниже 1 тыс. грн. Причиной этому то, что в Одесском аэропорту стоимость авиатоплива архи завышена и является если не самой дорогой в Европе, то одной из самых дорогих. К тому же, в Одессе очень дорогой и полностью монополизирован хэндлинг. Это все дополнительно завышает цену билета", - сказал Антонюк, комментируя обвинения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в адрес Госавиаслужбы в монополизации и препятствии выхода на украинский авиарынок новых авиакомпаний.

Кроме того, Антонюк добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не имеют влияния на формирование этих цен.

По словам Антонюка, средняя цена на внутренние авиаперелеты в международных компаниях рассчитывается как 50 долл. за час полета.

"Во всем мире и, в частности, в Европе работает схема, при которой лоукост в среднем должен получить с кресла 50 долл. за час полета. При полной загрузке средний билет должен стоить 50 долл. Если появляются по 7-10 долл. за перелет, то это значит, что в конце салона кто-то должен заплатить там 100-150 долл. для того, чтобы в среднем было 50 долл. Все остальное - это пиар, маркетинг и ничего больше", - отметил он.

Антонюк также сообщил, что обвинения в том, что Госавиаслужба работает в интересах авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), базового украинского авиаперевозчика, являются безосновательными, поскольку все разрешения МАУ получила в результате открытого конкурса по определенным критериям, установленным украинским законодательством.

"Есть перечень совершенно понятных и открытых критериев. Первое - это безопасность, второе - пунктуальность. Третий пункт - выполнение назначений, которые они уже используют. Другие компании, претендующие на этот маршрут, этим критериям не соответствовали", - сообщил он.

Вместе с тем Антонюк отметил, что по результатам конкурса право на авиаперелеты из Одессы получили несколько компаний, а с 30 июня текущего года в аэропорту Одессы начнут действовать принцы "открытого неба", что позволит дополнительно привлечь в аэропорт новые международные авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаний на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамарштрутов, монополизации авиарынка и препятствии новым авиакомпаниям выполнять полеты в Украину.

Также 26 июня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Украина с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса», а Государственная авиационная служба Украины официально проинформирует об этом решении иностранные авиакомпании.

27 июня после совещания с Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства.

Ранее, 2 апреля, Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", однако, по данным министерства, притока новых авиакомпаний во Львовский аэропорт пока не случилось.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. В январе-мае текущего года аэропорт сократил пассажиропоток на 4%, а по итогам 2014 года - на 19,2%, до 864 тыс. человек. Владельцами аэропорта являются одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. После назначения на должность губернатора Михаил Саакашвили заявлял о необходимости национализации незаконно приватизированного аэропорта, но позже сообщил, что договорился с владельцами о завершении строительства в аэропорту нового терминала.