Госавиаслужба коллегиально принимает решения о выдаче прав на эксплуатацию авиалиний - глава службы

Об этом УНИАН сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, комментируя обвинения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в адрес Госавиаслужбы в монополизации авиарынка и препятствии полетам новых авиакомпаний в Украине.

"Я не член лицензионной комиссии. Мне нельзя заявить, что я там что-то подстраиваю. Лицензионная комиссия состоит из девяти человек, которые принимают решение. Меня среди них нет. Я не принимаю решения - и мы год боролись, чтобы от главы Госавиаслужбы ничего не зависело и он не принимал никакие решения", - сообщил Антонюк.

Вместе с тем, он отметил, что считает все обвинения в свою сторону, озвученные Саакашвили, безосновательными и недостаточными для увольнения с должности.

"Я спокоен, потому что, во-первых, решения были приняты по закону, в соответствии с установленными правилами. Во-вторых, я полностью понимаю ответственность за либерализацию рынка. Меня не могут уволить - на это совершенно нет причин. Потому что я всего-навсего попросил Саакашвили прекратить трёп, а он побежал к президенту жаловаться, что его обижают", - сказал Антонюк.

Он также добавил, что со стороны министра инфраструктуры Андрея Пивоварского к нему и деятельности Госавиаслужбы никаких вопросов нет.

"Министр полностью понимает ситуацию. Министр видел, как развивалась история с лицензионной комиссией и "открытым небом" в Одессе. Кроме того, он видел, какой результат стал от эксперимента во Львове, когда "открыли" небо и никто не полетел не потому, что кто-то там что-то не давал, а потому что такая сейчас ситуация в стране", - отметил Антонюк.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаний на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамарштрутов, монополизации авиарынка и препятствии новым авиакомпаниям выполнять полеты в Украину. По словам Саакашвили, следствиями действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты. В свою очередь Антонюк сообщил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не имеют влияния на факторы формирования цен на авиабилеты.

26 июня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Украина с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса», а Государственная авиационная служба Украины официально проинформирует об этом решении иностранные авиакомпании.

27 июня после совещания с Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства.

Ранее, 2 апреля, Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", однако, по данным министерства, притока новых авиакомпаний во Львовский аэропорт пока не случилось.

После назначения на должность губернатора Михаил Саакашвили заявлял о необходимости национализации незаконно приватизированного Одесского аэропорта, принадлежащего одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Но позже Саакашвили поменял свою точку зрения и сообщил, что договорился с владельцами о завершении строительства в аэропорту нового терминала.