Госавиаслужба коллегиально принимает решения о выдаче прав на эксплуатацию авиалиний - глава службы
Выдача авиакомпаниям прав на эксплуатацию воздушных маршрутов является коллегиальным решением девяти членов конкурсной комиссии Государственной авиационной службы Украины.
Об этом УНИАН сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, комментируя обвинения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в адрес Госавиаслужбы в монополизации авиарынка и препятствии полетам новых авиакомпаний в Украине.
"Я не член лицензионной комиссии. Мне нельзя заявить, что я там что-то подстраиваю. Лицензионная комиссия состоит из девяти человек, которые принимают решение. Меня среди них нет. Я не принимаю решения - и мы год боролись, чтобы от главы Госавиаслужбы ничего не зависело и он не принимал никакие решения", - сообщил Антонюк.
Вместе с тем, он отметил, что считает все обвинения в свою сторону, озвученные Саакашвили, безосновательными и недостаточными для увольнения с должности.
"Я спокоен, потому что, во-первых, решения были приняты по закону, в соответствии с установленными правилами. Во-вторых, я полностью понимаю ответственность за либерализацию рынка. Меня не могут уволить - на это совершенно нет причин. Потому что я всего-навсего попросил Саакашвили прекратить трёп, а он побежал к президенту жаловаться, что его обижают", - сказал Антонюк.
Он также добавил, что со стороны министра инфраструктуры Андрея Пивоварского к нему и деятельности Госавиаслужбы никаких вопросов нет.
"Министр полностью понимает ситуацию. Министр видел, как развивалась история с лицензионной комиссией и "открытым небом" в Одессе. Кроме того, он видел, какой результат стал от эксперимента во Львове, когда "открыли" небо и никто не полетел не потому, что кто-то там что-то не давал, а потому что такая сейчас ситуация в стране", - отметил Антонюк.
Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаний на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамарштрутов, монополизации авиарынка и препятствии новым авиакомпаниям выполнять полеты в Украину. По словам Саакашвили, следствиями действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты. В свою очередь Антонюк сообщил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не имеют влияния на факторы формирования цен на авиабилеты.
26 июня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Украина с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса», а Государственная авиационная служба Украины официально проинформирует об этом решении иностранные авиакомпании.
27 июня после совещания с Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства.
Ранее, 2 апреля, Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", однако, по данным министерства, притока новых авиакомпаний во Львовский аэропорт пока не случилось.
После назначения на должность губернатора Михаил Саакашвили заявлял о необходимости национализации незаконно приватизированного Одесского аэропорта, принадлежащего одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Но позже Саакашвили поменял свою точку зрения и сообщил, что договорился с владельцами о завершении строительства в аэропорту нового терминала.