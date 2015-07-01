Владельцы роскошных авто с сегодняшнего дня начинают платить транспортный налог

В Украине с 1 июля 2015 года автомобилисты начнут платить транспортный налог в размере 25 тыс. грн на роскошные авто с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.

Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.

Согласно документу, уведомления об уплате налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику до 1 июля, после чего на протяжении 60 дней автомобилисты обязаны его уплатить. В случае просрочки платежа, автовладельцу будет начислена пеня и штраф.

Как сообщал УНИАН, помимо введения налога на роскошные авто, с января 2015 года были также введены новые акцизы на автобусы и грузовые автомобили, на переоборудованные легковые автомобили, которые были ввезены как коммерческие, и увеличен акциз на ввоз легковых авто.

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По словам министра финансов Натальи Яресько, бюджетные поступления от уплаты транспортного налога в 2015 году планируются на уровне 400 млн грн. В то же время, в Министерстве финансов сообщили, что налог на роскошные автомобили коснется 17 тыс. транспортных средств или 1,3% от всего количества.

Эксперты и участники авторынка крайне негативно отреагировали на предложенные изменение в Налоговый кодекс. Так, по мнению главы Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, правительство допустило ошибку в выборе критерия для налогообложения роскошных авто. По его мнению, для критерия «роскошности» авто необходимо было выбрать цену или мощность автомобиля.