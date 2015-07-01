Глава компании: с профсоюзами достигнут компромисс по оптимизации штата "Укрзализныци"

По словам руководителя госпредприятия Максима Бланка, компромисс по этому, а также ряду других важных вопросов достигнут с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей.

«Впервые за годы работы «Укрзализныци» достигнуто компромиссное решение, позволяющее перейти из зоны конфронтации между Государственной администрацией и профсоюзами к конструктивной работе над наиболее актуальными проблемами отрасли», - отметит Максим Бланк.

Сообщается, что руководство УЗ и профсоюзы договорились совместно разработать поэтапный план мер по оптимизации численности сотрудников предприятия с учетом фактических объемов выполняемой работы. В свою очередь оптимизация штата открывает возможность для повышения тарифных ставок и должностных окладов в пределах общего фонда оплаты труда, утвержденного на 2015 год.

«Укрзализныця» также обещает выплатить сотрудникам премии по итогам работы за прошлый год в размере половины ставки или должностного оклада.

Кроме того, руководство госкомпании согласовало с профсоюзами условия перехода структурных подразделений «Укрзализныци» с четырехдневной на полную рабочую неделю. В частности, для этого необходимо выполнение плана, не превышение фонда заработной платы без учета индексации доходов, а также выполнение планового задания по продуктивности работы.