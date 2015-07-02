Яценюк поручил штрафовать российские суда, незаконно заходящие в страну

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры активизировать работу по возвращению в Украину морских судов, ранее находившихся в аннексированном Крыму, и принять меры по проведению судебных разбирательств - морского трибунала по потерям, которые Украина понесла в результате аннексии полуострова.

Об этом Яценюк заявил в ходе работы коллегии Мининфраструктуры.

«Я бы очень просил, чтобы вы не просто знали точную дату (судебных заседаний и разбирательств - УНИАН), а непосредственно занялись этим процессом», - сказал он, обращаясь к руководству министерства.

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При этом он подчеркнул, что Мининфраструктуры должно отслеживать движение судов, в первую очередь тех, которые курсируют, в том числе, в направлении Крыма, а затем заходят в материковую Украину.

«Контроль за такими судами – это ваша компетенция. Хочу напомнить, что это нарушение международного права, и за это их нужно штрафовать», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала в Европейском суде по правам человека дело "Украина против России" относительно временной оккупации и последующей аннексии Крымского полуострова. Это дело было сформировано в 2014 году и неоднократно дополнялось новыми фактами. В настоящее время оно содержит информацию о нарушениях почти всех статей конвенции по защите прав человека, начиная от права на жизнь, заканчивая вопросом нарушения права собственности. Минюст получил от порядка 4 тыс. предприятий информацию о потерях в результате аннексии. И сейчас, по данным Минюста, ведется постоянная работа по сбору подтверждающих документов на право собственности потерянным имуществом.

В 2014 году министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривен.