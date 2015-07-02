В Мининфраструктуры рассказали о потерях портовой отрасли от аннексии Крыма

Украина из-за аннексии Крыма потеряла 5 морских портов и порядка 8% доходов портовой отрасли страны, сообщил в ходе коллегии в Министерстве инфраструктуры Украины заместитель министра Юрий Васьков.

«Мы потеряли 5 портов, по доходам потеряли примерно 8% по отрасли, по грузоперевалке – до 10%», - сказал Васьков.

При этом он уточнил, что сейчас министерство проводит необходимую работу по возвращению ряда судов, которые находились в Крыму.

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Ранее премьер-министр потребовал от Мининфраструктуры активизировать работу по возвращению судов и проведению морского трибунала по потерям, которые Украины понесла из-за аннексии Крыма.