В Мининфраструктуры рассказали о потерях портовой отрасли от аннексии Крыма

13:56, 02 июля 2015
Транспорт/Связь
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Сейчас министерство проводит необходимую работу по возвращению ряда судов, которые находились в Крыму

Фото УНИАН

Украина из-за аннексии Крыма потеряла 5 морских портов и порядка 8% доходов портовой отрасли страны, сообщил в ходе коллегии в Министерстве инфраструктуры Украины заместитель министра Юрий Васьков.

«Мы потеряли 5 портов, по доходам потеряли примерно 8% по отрасли, по грузоперевалке – до 10%», - сказал Васьков. 

При этом он уточнил, что сейчас министерство проводит необходимую работу по возвращению ряда судов, которые находились в Крыму. 

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Ранее премьер-министр потребовал от Мининфраструктуры активизировать работу по возвращению судов и проведению морского трибунала по потерям, которые Украины понесла из-за аннексии Крыма.

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