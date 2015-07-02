Пивоварский не теряет надежды подписать "открытое небо" с ЕС в этом году

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский не теряет надежды подписать соглашение о едином авиапространстве с Европейским Союзом в 2015 году.

Об этом он сказал, выступая на заседании коллегии министерства.

«К сожалению, не по нашей вине, мы не можем на сегодня подписать договор о едином авиационном пространстве с ЕС. Но я надеюсь, что в этом году мы это сделаем», - сказал Пивоварский.

Он добавил, что министерство работает над созданием условий для либерализации авиационного рынка, в частности, активно сотрудничает с европейскими лоукоставиакомпаниями для привлечения пассажиропотока в аэропорты страны.

Как сообщал УНИАН, в мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о Совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

18 июня Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Европейским Союзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант.

Справка УНИАН. Украина рассчитывает подписать договор об «открытом небе» с ЕС до конца 2015 года. Однако, как подчеркивали в Министерстве инфраструктуры Украины, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Формальным поводом, который не позволяет Украине подписать договор, является определение юрисдикции Гибралтара. Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

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Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.