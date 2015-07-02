В оккупированном Крыму с пятницы снова подорожает проезд в автобусах

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передают «Крым.Реалии».

По информации ведомства, стоимость проезда на междугородном транспорте через сети автостанций Крымавтотранса с пятницы повысится на 27%.

«Эта мера связанна с принятием соглашения Госкомитетом по ценам и тарифам, Министерством транспорта Крыма и Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма. По данному Соглашению перевозчики с 1 июля 2015 года имеют право внести корректировки в тариф на провоз пассажиров в междугородном транспорте, но повышение цен не должно превышать установленного предельного максимума тарифа – 1,40 рублей за один пассажирокилометр», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Здесь также отметили, что это первый этап изменения цен на проезд. Второй планируется осуществить с 1 августа 2015 года – предельный максимум повышения тарифа составит 1,50 рублей за один километр.

Ранее сообщалось, что в российском Совмине Крыма подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Минтрансом, Госкомитетом по ценам и тарифам и Ассоциацией автомобильных перевозчиков Крыма, которое предусматривает поэтапное повышение тарифов.

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С апреля 2015 года в Крыму подняли стоимость проезда для пассажиров в транспорте пригородного, межгородского и межсубъектного сообщений. В среднем увеличение составило около 16%.