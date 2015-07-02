"Украэрорух" повысит безопасность полетов над Черным морем

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") повысит качество обслуживания и безопасность воздушного движения в международном воздушном пространстве над Черным морем путем упрощения обмена радиолокационной информацией с провайдером аэронавигационных услуг Румынии Romatsa, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука.

Как сообщила пресс-служба, в соответствии с Соглашением об обмене радиолокационной информацией между национальными провайдерами аэронавигационных услуг Украины и Румынии, "Украэрорух" будет получать информацию непосредственно от моноимпульсного радиолокатора, который установлен в городе Констанца (Румыния).

"Таким образом, будет обеспечено взаимное перекрытие части территории наших стран, что, в свою очередь, позволит повысить уровень безопасности в рамках секторов, управление воздушным движением в которых осуществляют авиадиспетчеры Одесского районного диспетчерского центра. Фактически, подписание этого соглашения является свидетельством поддержки и доверия к "Украэроруху" со стороны национального провайдера Румынии, а значит, и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что Украина отвечает за авиапространство над Черным морем на основании действующих региональных аэронавигационных соглашений и решения совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО).

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Как сообщал УНИАН, в феврале Украине удалось достичь предварительных договоренностей с руководством Международной организации гражданской авиации (ІСАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА), Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Евроконтроля о возобновлении полетов над акваторией Черного моря самолетами гражданской авиации.

После аннексии Россией АР Крым украинское правительство распорядилось закрыть авиапространство над полуостровом и запретила выполнять авиаперелеты в крымские аэропорты.

Позже по требованию Украины Международная организация гражданской авиации официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.