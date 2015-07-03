Капитальный ремонт километра дороги в Украине составляет от 15 до 40 миллионов гривень

Стоимость выполнения капитального ремонта в Украине одного километра автомобильной дороги первой и второй категории колеблется в пределах 15-40 млн грн.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«На сегодняшний день ориентировочная стоимость капитального ремонта 1 км автомобильной дороги первой, второй категории составляет 15-40 млн грн, текущий ремонт - от 3 до 15 млн грн. Работы по ликвидации ям - ориентировочная стоимость 1 кв. м от 183 до 469 грн в зависимости от технологии производства работ», - сказал Омелян.

По его словам, окончательная стоимость каждого из видов работ формируется исходя из проектно-сметной документации и зависит от таких факторов, как рельеф местности, геологические условия и ряда других факторов.

Замминистра также сообщил, что большую часть работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту выполняют частные дорожно-строительные компании.

«В то же время, нашим министерством введена новация - есть отдельный раздел на сайте министерства, где есть интерактивная карта, на которой любой желающий может привязать истинное качество выполнения работ и тех ресурсов, которые были потрачены на ремонт, к реалиям, и сообщить министерству в режиме онлайн», - сказал Омелян.

Читайте такжеДороги отремонтируют дорогим бензиномКак сообщал УНИАН, по данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), ориентировочная нормативная стоимость строительства в Украине 1 км автодороги первой категории (дорога с обязательной разделительной полосой и 2-4 полосами для движения в одном направлении) в привязке к ценам 2015 года колеблется в пределах 70-100 млн грн, тогда как стоимость реконструкции 1 км автомобильной дороги I-й категории колеблется в пределах 40-80 млн грн, капитального ремонта - 20-30 млн грн, текущего среднего ремонта - 8-12 млн грн.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" считают, что строить дороги в Украине гораздо дешевле, чем в других ведущих странах мира. Как доказательство Госагентство автодорог приводит данные Государственного дорожного научно-исследовательского института им. Шульгина, согласно которым стоимость строительства 1 км автомобильной дороги первой категории в США составляет 10 млн долл., в Канаде - 11 млн долл., а в странах Европы - от 10,5 млн долл. до 14,5 млн долл.

В то же время, в открытых источниках отсутствует официальная информация об уровне оплаты труда украинских дорожных работников и сотрудников европейских дорожных компаний.

"Укравтодор" также оценивает минимальную потребность в финансировании дорожного хозяйства, в частности, для проведения капремонта автомобильных дорог государственного значения - в 500 млрд грн.

В настоящее время свыше 150 тыс. км из 170 тыс. км дорожной сети общего пользования Украины нуждаются в капитальном и текущем ремонте или реконструкции.

Справка УНИАН. В 2013 году в Украине строительство или реконструкция 1 км дороги первой категории стоили 5,6 млн долл. (40-50 млн грн), строительство или реконструкция 1 км дороги II категории - 2,94 млн долларов, III категории – 2,64 млн долл., IV категории – 1,46 млн долл., V категории – 0,3 млн долл.

В зависимости от пропускной способности, количества полос движения, ширины полос, проезжей части, земляного полотна и прочих критериев, автомобильные дороги Украины делятся на 5 категорий. Первая категория характеризуется наличием четырех и более полос и высокой пропускной способностью на данном участке.