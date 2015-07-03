Порошенко предложил направлять сверхплановые поступления таможни на строительство местных дорог
Президент Украины Петр Порошенко предложил направлять таможенные сборы, которые украинские таможенники будут аккумулировать сверх поставленных планов, на строительство дорог в тех областях, где работают эти таможни.
Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «Украина».
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«Очень интересный механизм, который мы должны внести в закон о госбюджете: если от плановых показателей таможня собирает больше сборов, то часть этих поступлений в госбюджет будет использована для строительства дорог на территории той области, где таможня превысила свои показатели", - сказал Порошенко.
По его словам, это станет мотивацией в борьбе с контрабандой. Кроме того, Порошенко предложил в рамках борьбы с контрабандой сформировать общие с Европейским Союзом пункты пропуска через государственную границу. «Соответствующие распоряжения уже даны Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе и руководству СБУ. И это будет хорошо скоординировано в короткий срок. ЕС готов дать нам возможность работать на своей территории, включая сканеры и технические приборы», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк также предложил оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана, а в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины.
Кабинет министров Украины принял решение передать Государственную фискальную службу, в которую входит таможенная служба, в прямое подчинение Министерству финансов и дал ГФС три месяца на то, чтобы реально изменить культуру уплаты налогов и сборов, а также провести полную кадровую ротацию в налоговых и таможенных органах.
В апреле текущего года Минфин провел конкурс на замещение должностей руководителей ГФС и создал рабочую группу по выработке налоговой реформы и реформы ГФС.