Счетная палата Германии обеспокоена состоянием дорог и призывает увеличить финансирование на их содержание
Федеральная счетная палата Германии призвала правительство ФРГ выделять больше средств на содержание дорог.
"Состояние дорог вызывает беспокойство. Особенно это касается мостов, многие из которых имеют дефекты", - отметил председатель Счетной палаты Кай Шеллер в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.
Его слова основаны на контрольном отчете Счетной палаты, которая проверила прогноз относительно потребностей в финансировании мероприятий по содержанию дорог. Как утверждает Шеллер на основе данных отчета, государство на федеральном уровне должно выделять значительно больше средств на содержание автобанов и федеральных дорог в период с 2016 по 2030 год, чем это предусмотрено планами министерства транспорта.
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По словам Шеллера, Счетная палата установила, что мероприятия по содержанию дорог в последние годы недофинансировались. Министерство транспорта ФРГ планирует сохранить прогнозируемые расходы на содержание дорог на 2011-2025 годы на уровне 2010 года, то есть 3,8 миллиарда евро в год. В отчете Счетной палаты отмечается, что этого может оказаться недостаточно, а расходы на содержание дорог в будущем превысят прогнозные показатели.
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В отчете предостерегается от сохранения объема инвестиций в дороги на уровне предыдущих лет, поскольку в таком случае не будет возможности финансировать в будущем мероприятия нового строительства и перестройки дорог. Вследствие этого состояние федеральных дорог не будет соответствовать задачам, что может сказаться на благосостоянии и экономическом росте в Германии. А потому Кай Шеллер назвал в интервью Welt am Sonntag содержание дорог не только государственным долгом, но и "задачей будущего страны".
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Как сообщал УНИАН, в Германии от аномальной жары в эти дни страдают не только люди и животные, но и дороги, прежде всего автобаны с бетонным покрытием. В связи с этим в целях безопасности министерство транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг даже приняло решение ввести ограничение скорости до 80 км в час на всех бетонных трассах.