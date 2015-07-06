Счетная палата Германии обеспокоена состоянием дорог и призывает увеличить финансирование на их содержание

"Состояние дорог вызывает беспокойство. Особенно это касается мостов, многие из которых имеют дефекты", - отметил председатель Счетной палаты Кай Шеллер в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Его слова основаны на контрольном отчете Счетной палаты, которая проверила прогноз относительно потребностей в финансировании мероприятий по содержанию дорог. Как утверждает Шеллер на основе данных отчета, государство на федеральном уровне должно выделять значительно больше средств на содержание автобанов и федеральных дорог в период с 2016 по 2030 год, чем это предусмотрено планами министерства транспорта.

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По словам Шеллера, Счетная палата установила, что мероприятия по содержанию дорог в последние годы недофинансировались. Министерство транспорта ФРГ планирует сохранить прогнозируемые расходы на содержание дорог на 2011-2025 годы на уровне 2010 года, то есть 3,8 миллиарда евро в год. В отчете Счетной палаты отмечается, что этого может оказаться недостаточно, а расходы на содержание дорог в будущем превысят прогнозные показатели.

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В отчете предостерегается от сохранения объема инвестиций в дороги на уровне предыдущих лет, поскольку в таком случае не будет возможности финансировать в будущем мероприятия нового строительства и перестройки дорог. Вследствие этого состояние федеральных дорог не будет соответствовать задачам, что может сказаться на благосостоянии и экономическом росте в Германии. А потому Кай Шеллер назвал в интервью Welt am Sonntag содержание дорог не только государственным долгом, но и "задачей будущего страны".

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Как сообщал УНИАН, в Германии от аномальной жары в эти дни страдают не только люди и животные, но и дороги, прежде всего автобаны с бетонным покрытием. В связи с этим в целях безопасности министерство транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг даже приняло решение ввести ограничение скорости до 80 км в час на всех бетонных трассах.