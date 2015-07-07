МТС хочет работать в Украине под брендом Vodafone - СМИ

МТС ведет переговоры с крупными международными телекоммуникационными операторами о покупке прав использования их брендов в Украине, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к акционерам МТС, сотрудник одного из ее конкурентов и источник, близкий к самой МТС.

В их числе собеседники издания называют группу Virgin Ричарда Брэнсона и британскую Vodafone. С Virgin договориться не удалось, так что, вероятно, МТС перекрасит вывески в Украине в Vodafone, добавляет один из собеседников.

По словам другого собеседника, в компании надеятся, что ребрендинг сделает связь «МТС Украины» с российской МТС менее очевидной.

Весь прошлый год «МТС Украина» теряла абонентов: если в марте их было 21,7 млн, то в конце декабря – 20,2 млн. Доля оператора на украинском рынке по количеству обслуживаемых sim-карт снизилась за год с 37 до 34%, а отток увеличился с 6,2% в I квартале до 17,6% в IV квартале. МТС объясняла это аннексией Крыма Россией и сложной ситуацией на востоке Украины. Из 1,3 млн абонентов, которых лишилась украинская МТС в прошлом году, около 1 млн – крымчане; остальные потери – результат разных факторов, в том числе, возможно, и восприятия марки, не исключает аналитик «ФК Открытие» Александр Венгранович.

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Чтобы дистанцировать украинский бизнес от российского, МТС изменила схему владения украинской «дочкой»: если раньше та принадлежала ей напрямую, то теперь – через нидерландскую Preludium B.V. и люксембургскую Allegretto Holding. Эту реорганизацию МТС объясняла желанием расширить возможности привлечения инвестиций в «МТС Украину». Ребрендинг – альтернатива снижению пакета в украинской «дочке», говорят анонимные собеседники «Ведомостей».

Vodafone еще в 2001 г. запустила программу вывода бренда на локальные рынки без дополнительных инвестиций. Сейчас по такой схеме Vodafone работает с операторами на Кипре, в Австралии, Бельгии, Болгарии, Исландии, Латвии, Литве, Люксембурге, Словении, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии и Эстонии.