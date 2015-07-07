В Кабмине поддержали ликвидацию "Автомобильных дорог Украины"

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского, опубликованному на сайте правительства, такое решение комитет принял на заседании 6 июля.

В частности, одним из важных шагов для реформирования дорожной отрасли является передача облавтодоров государственного управления на местный уровень.

«Этому процессу мешает наличие промежуточной управленческой структуры – ГАК "Автомобильные дороги Украины", которой подчиняются областные дорожные предприятия», - подчеркивается в сообщении.

В этой связи профильный правительственный комитет поддержал проект постановления, согласно которому государственная акционерная компания ликвидируется, а ее дочерние предприятия – облавтодоры - переходят в сферу управления Государственного агентства автомобильных дорог.

Вице-премьер-министр отмечает, что параллельно с передачей дорог и обслуживающих организаций местной власти необходимо решить и вопросы финансирования.

"Финансовое обеспечение того, что мы передаем, должно быть понятным и четким. Необходимо восстанавливать практику создания специального дорожного фонда с четко выделенными источниками наполнения, ведь ритмичность работы дорожной отрасли зависит от ритмичности финансирования", – цитирует пресс-служба Вощевского.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры готовит масштабную реформу Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), в частности, инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

Кабинет министров Украины в рамках реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования до 2017 года создаст в структуре госбюджета фонд для финансирования ремонта и строительства автодорог страны.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги. Также министерство планирует сделать некоторые участки дорог платными и изменить технологии строительства дорог, используя в качестве дорожного покрытия бетон вместо асфальта.

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В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.