МАУ рассчитывает до конца года перевезти почти 5 миллионов пассажиров

Крупнейший авиаперевозчик Украины авиакомпания «Международные авиалинии Украины» рассчитывает до конца текущего года перевезти порядка 4,9 млн пассажиров, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг.

«Мы рассчитываем до конца года перевезти 4,9 млн человек на нашем флоте из 31 самолета по 74 маршрутам», - сказал Майберг.

При этом он уточнил, что прогнозные показатели превышают пиковые показатели авиакомпании в 2013 и 2014 годах.

Он также сообщил, что средний тариф на международные перевозки по итогам первого полугодия 2015 года составил 112 долл., средний тариф на внутренние перевозки - 63 долл.

При этом МАУ, как подчеркнул глава набсовета компании, рассчитывает выйти на нулевую рентабельность по итогам 2015 года. «Мы надеемся закончить год с нулевой рентабельностью. Это очень сложно, но мы рассчитываем. Пока у компании нет прибыли», - сказал он, отметив, что по итогам первого полугодия компания получила убыток, который, однако, «совпал с прогнозом».

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров.

По итогам деятельности в 2013 году МАУ впервые попала в список ежегодного рейтинга «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы», составленного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, заняв 424-е место.