В МАУ предложили 10 шагов, которые помогут удешевить авиаперевозки в Украине

Крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) инициирует публичную дискуссию с привлечением руководства Министерства инфраструктуры о возможностях снижения цен на пассажирские авиаперевозки в стране, сообщил на пресс-коференции в УНИАН глава Наблюдательного совета «МАУ» Арон Майберг.

«Мы инициируем круглый стол. Мы пригласим министра транспорта, губернатора Одесской области (Михеила Саакашвили - УНИАН)», - сказал Майберг.

При этом он предложил 10 шагов, которые могут способствовать удешевлению перевозок. В их числе – снижение цены топлива до уровня европейских цен, привести валютное законодательство в соответствие с международным, а именно - упразднить для авиакомпаний необходимость продажи 75% валютной выручки, снизить ставку кредитования для авиакомпании до 5%, ввести льготную ставку на пролет по внутренней территории.

Кроме того, Майберг предложил установить нулевую ставку НДС для внутренних рейсов, а также нулевую ставку НДС на ввоз запасных частей для обслуживания самолетов.