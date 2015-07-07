Глава Госавиаслужбы пожаловался на Саакашвили в ГПУ и требует миллион компенсации

Отстраненный глава Госавиаслужбы Денис Антонюк обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой проверить на наличие признаков криминального правонарушения действия губернатора Одесской области Михеила Саакашвили во время заседания конкурсной комиссии по выдаче разрешений авиакомпаниям прав на авиамаршруты 26 июня 2015 года и возместить моральный убыток от обвинений Саакашвили в размере 1 млн грн, а также рассмотреть законность оснований его отстранения с должности.

Об этом говорится в заявлении Антонюка, размещенном на его странице в Facebook.

"Прошу: 1. Решить вопрос о наличии в действиях Главы Одесской областной государственной администрации господина Михеила Саакашвили признаков криминального правонарушения, предусмотренных частью 1 статьи 364 Криминального кодекса Украины. 2. Проверить законность отстранения меня, Антонюка Дениса Юрьевича, от выполнения обязанностей Главы Государственной авиационной службы Украины", - говорится в тексте заявления.

По его словам, Саакашвили не имел право присутствовать на заседании конкурсной комиссии и его действия имеют признаки криминального правонарушения - превышение власти или служебных полномочий.

"На заседании комиссии, как предусмотрено п. 1.11 вышеуказанных Авиационных правил Украины, могут присутствовать представители авиаперевозчиков и другие заинтересованные личности ... Не будучи представителем ни одной из авиакомпаний, заявления которых рассматривались, на заседании комиссии 26.06.2015 г., не придерживаясь установленного порядка участия в работе комиссии и не сообщая о своем интересе о относительно вопросов повестки дня, а также используя свое служебное положение, на место проведения заседания комиссии прибыл глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили", - говорится в заявлении Антонюка.

Он также отметил, что Саакашвили необоснованно публично обвинил его "в продаже государственной службы олигархическим интересам, получении заработной платы от частных лиц, лжи о моих доходах и так далее".

Кроме этого, Антонюк добавил, что в ходе незаконного присутствия на заседании комиссии губернатор Одесской области действовал в интересах авиакомпании "Атласджет-Украина" для получения последней ряда разрешений на авиаперелеты в Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаний на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамаршрутов, монополизации авиарынка и препятствии новым авиакомпаниям выполнять полеты в Украину. По словам Саакашвили, следствиями действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты.

В свою очередь Антонюк сообщил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не имеют влияния на факторы формирования цен на авиабилеты.

26 июня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Украина с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса», а Государственная авиационная служба Украины официально проинформирует об этом решении иностранные авиакомпании.

27 июня после совещания с Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства.