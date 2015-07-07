МАУ в 2015 году планирует выйти на нулевую рентабельность

Крупнейший украинский авиаперевозчик компания «Международные авиалинии Украины» планирует по итогам 2015 года выйти на нулевую рентабельность.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета «МАУ» Арон Майберг.

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«Мы надеемся закончить год с нулевой рентабельностью. Это очень сложно, но мы рассчитываем. Пока у компании нет прибыли», - сказал Майберг.

Как сообщал УНИАН, компания «Международные авиалинии Украины» рассчитывает до конца текущего года перевезти порядка 4,9 млн пассажиров.

«Мы рассчитываем до конца года перевезти 4,9 млн человек на нашем флоте из 31 самолета по 74 маршрутам», - сказал глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг.

При этом он уточнил, что прогнозные показатели превышают пиковые показатели авиакомпании в 2013 и 2014 годах.

Он также сообщил, что средний тариф на международные перевозки по итогам первого полугодия 2015 года составил 112 долл., средний тариф на внутренние перевозки - 63 долл.