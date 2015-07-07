МАУ о выступлении Саакашвили: заседание комиссии Госавиаслужбы не место для политических разборок

Заседания конкурсной комиссии Государственной авиационной службы не может быть местом политических разборок.

Такое мнение высказал председатель Наблюдательного совета авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) Арон Майберг во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Ситуация на авиатранспортном рынке Украины: административный терроризм и его возможные последствия для отрасли. Низкотарифные перевозки – стратегия лидера рынка авиакомпании МАУ».

«С точки зрения прихода его (председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили - УНИАН) на эту комиссию меня больше всего пугает следующее. Он заявил там несколько вещей. Он заявил, что законы не для олигархов. На мой взгляд, это эмоционально, потому что законы – для всех. Если для кого-то искать исключения, то это плохо. Это первое. Вторая вещь, которая меня еще больше, честно говоря, расстроила, когда он сказал: «Да что вы там баллы считаете» и «Всю эту комиссию надо разогнать», мне кажется, эти 9-10 - сколько их людей в этой комиссии - для которых, конечно, потерять работу - это трагедия. С другой стороны, все эти люди - они руководители вот этого органа – Госавиаслужбы, скорее всего, там есть кто-то, кто отвечает за безопасность полетов и за качество. И вот сегодня, чтобы не получилось такое, что эти люди от страха, что их уволят, когда они будут принимать решения, они перестанут быть независимыми, они не будут принимать решения, исходя из того, что им надо делать по закону и правилам… Это надо всеми силами предотвратить. Поэтому очень важно, чтобы заключение комиссии было честным, прозрачным, конкретным», - отметил Майберг, комментируя появление Саакашвили на заседании этой комиссии.

По его мнению, если эти люди нарушили закон, они должны нести ответственность, если же нет – перед ними надо извиниться.

Майберг подчеркнул, что эти десять людей влияют на безопасность большого количества людей.

«Поэтому, с моей точки зрения, не может эта комиссия быть местом политических разборок. Это неправильно… Я не политик, но с точки зрения профессиональной у меня это вызывает серьезные опасения», - подчеркнул Майберг.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаний на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамаршрутов, монополизации авиарынка и препятствии новым авиакомпаниям выполнять полеты в Украину. По словам Саакашвили, следствиями действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты.

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В свою очередь, Антонюк сообщил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не имеют влияния на факторы формирования цен на авиабилеты.

26 июня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Украина с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса», а Государственная авиационная служба Украины официально проинформирует об этом решении иностранные авиакомпании.

27 июня после совещания с Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства.