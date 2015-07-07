МАУ: обвинения Саакашвили в завышенной стоимости билетов и монополизации маршрутов безосновательны

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг.

«Это очень сложная тема. Господин Саакашвили пользуется большой популярностью, и мы считаем, что стране нужны политики, которые пользуются большой популярностью. Наша задача ни в коем случае не повлиять на популярность губернатора Одесской области. Наша задача в том, чтобы посудная лавка была целой, и чтобы слон не пострадал, - отметил Майберг. – Но вот что говорит губернатор. Что самый выгодный маршрут Киев-Стамбул был полностью монополизирован. Ответ: нет, летает МАУ – 7 раз в неделю, турецкие компании летают 14 раз в неделю».

Кроме того, Майберг назвал безосновательным обвинения в том, что линию Киев-Одесса отдали МАУ в силу присутствия лояльных к авиакомпании чиновников в Государственной авиационной службе страны. «Это не соответствует действительности. На маршрут Киев-Одесса-Киев назначены 5 перевозчиков, которые имеют 60 частот в неделю, - сказал Майберг. – Но летает только МАУ - 21 рейс в неделю и «Yan Air» - 5 рейсов в неделю».

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Говоря о стоимости билетов, Майберг также отметил, что обвинения в адрес МАУ надуманны. «Губернатор отметил, что платит 160-170 долларов, а то и 250-300 долларов. Мы подняли информацию. Рейс Киев-Одесса. Господин Саакашвили летел на этом рейсе и купил билет за 200 долларов. Но с небольшой правкой – не в экономическом классе, а в бизнес-классе», - рассказал Майберг. При этом он подчеркнул, что Саакашвили летал на МАУ в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года 33 раза. «Для нас это очень уважаемый пассажир. Он летал с нами довольно часто. Из них 17 раз он летал в эконом-классе, 16 раз – в бизнес-классе», - подчеркнул Майберг. При этом, по словам главы набсовета МАУ, Саакашвили сообщил, что в один из рейсов он купил билеты за один день до вылета. "Порядка 70% пассажиров этого же рейса купили билеты заранее, и стоимость билетов была в итоге даже не в 3, а в 10 раз дешевле (той цены, которую заплатил губернатор Саакашвили - УНИАН).

При этом Майберг согласился с высказыванием главы Одесской ОГА о том, что наряду с изучением цен необходимо изучить и условия работы, в частности аэропорта Одессы. «Большой оптимизм вызывает то, что губернатор Саакашвили в какой-то степени признает ошибки. У него есть цитата о том, что цены в Одессе также завышены из-за того, что монополист в аэропорту продает на 30% дороже, чем, например, в Борисполе, – сказал Майберг. – А мы между тем писали письмо в Одесскую администрацию о том, что есть смысл встретиться и раскрыть те вопросы, которые надо решать. Мы написали несколько писем, в том числе в Антимонопольный комитет, о том, что нужно проверить цены на топливо».

Как сообщал УНИАН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в конце июня принял участие в заседании Комиссии по распределению авиамаршрутов, в ходе которого сделал ряд заявлений, в том числе в адрес авиакомпании МАУ, обвинив ее в монополизме и завышении тарифов и стоимости авиабилетов, в частности на рейс Киев-Одесса-Киев. По мнению Саакашвили, стоимость билетов должна быть минимум втрое ниже нынешних цен.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров.

По итогам деятельности в 2013 году МАУ впервые попала в список ежегодного рейтинга «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы», составленного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, заняв 424-е место.

В 2014 году МАУ перевезла 3,7 млн пассажиров, а план перевозок на 2015 год составляет 4,9 млн человек.