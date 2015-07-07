Часть средств от таможни пойдет на строительство дороги Одесса-Рени - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым встрече с журналистами сегодня в Киеве после переговоров.

«Особое внимание (в ходе переговоров - УНИАН) было уделено строительству дороги, моей инициативы. Дорогу, которая свяжет Одессу, Болград и Рени и которая будет мощным транзитным коридором через Молдову на Румынию», - отметил он.

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«Мы договорились о том, что мы проведем переговоры, с помощью наших болгарских и румынских партнеров нам удастся привлечь средства ЕС: деньги Болгарии, Румынии», - добавил Порошенко.

«Дело не только в средствах, потому что эта дорога должна стать символом нашей дружбы. Я дал поручение подготовить проект изменений к закону о госбюджете Украины. Думаю, что завтра в Одессе мне удастся его презентовать», - отметил президент.

«Изменения в закон будут заключаться в том, что в результате решительных действий по наведению порядка на таможне мы сможем увеличить поступления в госбюджет, и часть этих поступлений будет направлена на строительство дороги, как финансирование с украинской стороны», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил о проведении консультаций с правительством, министерствами финансов и инфраструктуры, областной администрацией, по результатам которых было дано поручение разработать проект строительства дороги Одесса-Рени и график финансирования работ.

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«Эта дорога должна стать дорогой дружбы, дорогой дружбы между Украиной, Румынией и Болгарией. И я вижу исключительное значение этого транспортного коридора для улучшения торговых отношений между нашими странами, которые открывают внедрение с 1 января 2016 года в полном объеме углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом», - добавил глава государства.

Он отметил, что зона свободной торговли с ЕС снимает любые барьеры и открывает рынки Румынии и Болгарии для украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, 6 июля министры иностранных дел Украины и Болгарии Павел Климкин и Дэниел Метел обсуждали вопрос ремонта трассы Одесса-Рени и сооружения переправы через Дунай.

По словам Климкина, стороны, в частности, предварительно обсудили возможность привлечения к этим работам фондов Европейского Союза, а окончательно этот вопрос будет обсуждаться на уровне президентов во время встречи Порошенко и Плевнелиева.

Также была достигнута договоренность о совместном строительстве переправы через Дунай, которая откроет путь из Украины в Румынии и Болгарии.