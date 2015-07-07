Президент Болгарии рассказал о перспективах паромного сообщения Ильичевск-Варна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече с представителями СМИ.

"Я убежден, что сообщение между Ильичевском и Варной, как и любую другую возможность улучшить транспортное сообщение между Украиной и Болгарией, надо поддерживать и развивать", - подчеркнул Плевнелиев.

Он сообщил о договоренности посещения Болгарии министром инфраструктуры Украины для проведения переговоров с министром транспорта на тему реализации инфраструктурных проектов, в том числе и сообщения по реке Дунай.

Читайте такжеПорошенко назвал нежизнеспособными любые газовые проекты в обход Украины"Мы договорились, что три президента вместе - президенты Украины, Румынии и Болгарии - проведем совместную встречу, чтобы объявить о начале новых проектов, не только на двустороннем, но и на трехстороннем уровне", - сказал Плевнелиев.

В свою очередь, Порошенко выразил заинтересованность в изучении опыта функционирования паромного сообщения между Болгарией и Грузией.

"Решение транспортных проблем, в том числе с применением паромной переправы между Грузией и Болгарией, позволило Болгарии стать вторым по важности рынком для грузинских экспортеров. Мы будем полностью изучать, имплементировать и воплощать в жизнь любой положительный опыт для поддержки украинской экономики", - отметил Порошенко.