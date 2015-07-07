Во Львовской области запретили крупнотоннажным автомобилям ездить по дорогам в жару
Львовский облсовет запретил на 2015-2020 годы проезд по дорогам местного и государственного значения для крупнотоннажного транспорта в случае повышения температуры до +25.
Такое решение на сессионном заседании поддержало большинство депутатов. Как говорится в решении областного совета, запрет касается крупногабаритного транспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и будет действовать в жаркие дни с 10.00 до 22.00 часов.
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Как отмечают депутаты, в результате проезда по автодорогам крупнотоннажного транспорта в жару дорожное покрытие разрушается, а такое решение позволит соответствующим службам контролировать этот вопрос.
Поэтому областные депутаты поручили Службе автомобильных дорог во Львовской области и Управлению ГАИ ГУ МВД во Львовской области проверять соблюдение правил дорожного движения, согласно принятому решению областного совета.