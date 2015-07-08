Мининфраструктуры сменило руководителя "Укрзализныци"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, представляя коллективу «Укрзализныци» нового руководителя.

«Для того, чтобы улучшить техническое состояние предприятия, вчера я подписал два приказа: Александр Завгородний назначен главой комиссии по реорганизации «Укрзализныци», а также исполняющим обязанности главы предприятия», - сказав Пивоварский.

В то же время, Бланк остается работать в железнодорожной госкомпании в должности первого заместителя гендиректора предприятия.

Одной из ключевых задач, стоящих перед новым руководителем "Укрзализныци", по словам министра, является консолидация прибыли на предприятии, а также улучшение технического состояния железнодорожного транспорта.

Как сообщалось, в начале июля Завгородний был назначен заместителем главы «Укрзализныци».

Завгородний до назначения на эту должность с ноября 2012 года был начальником управления Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) в Запорожской области, еще раньше был главным инженером - первым заместителем начальника Приднепровской железной дороги.

Также в начале апреля текущего года правительство назначило на должность заместителя главы "Укрзализныци" Ивана Федорко, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника Юго-Западной железной дороги.

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Справка УНИАН. Александр Завгородний окончил Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик. В 2011 году получил дополнительное образование в сфере интероперабельности, безопасности и сертификации на железнодорожном транспорте с изучением опыта ЕС. Имеет степень кандидата технических наук в области эксплуатации средств железнодорожного транспорта.

Завгородний начал свою карьеру в 1993 году на ГП «Приднепровская железная дорога» с позиции старшего электромеханика, а в 2002 году был назначен на должность главного инженера железной дороги.