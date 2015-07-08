Мининфраструктуры сменило руководителя "Укрзализныци"
Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» Александра Завгороднего вместо Максима Бланка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, представляя коллективу «Укрзализныци» нового руководителя.
«Для того, чтобы улучшить техническое состояние предприятия, вчера я подписал два приказа: Александр Завгородний назначен главой комиссии по реорганизации «Укрзализныци», а также исполняющим обязанности главы предприятия», - сказав Пивоварский.
В то же время, Бланк остается работать в железнодорожной госкомпании в должности первого заместителя гендиректора предприятия.
Одной из ключевых задач, стоящих перед новым руководителем "Укрзализныци", по словам министра, является консолидация прибыли на предприятии, а также улучшение технического состояния железнодорожного транспорта.
Как сообщалось, в начале июля Завгородний был назначен заместителем главы «Укрзализныци».
Завгородний до назначения на эту должность с ноября 2012 года был начальником управления Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) в Запорожской области, еще раньше был главным инженером - первым заместителем начальника Приднепровской железной дороги.
Также в начале апреля текущего года правительство назначило на должность заместителя главы "Укрзализныци" Ивана Федорко, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника Юго-Западной железной дороги.
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Справка УНИАН. Александр Завгородний окончил Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик. В 2011 году получил дополнительное образование в сфере интероперабельности, безопасности и сертификации на железнодорожном транспорте с изучением опыта ЕС. Имеет степень кандидата технических наук в области эксплуатации средств железнодорожного транспорта.
Завгородний начал свою карьеру в 1993 году на ГП «Приднепровская железная дорога» с позиции старшего электромеханика, а в 2002 году был назначен на должность главного инженера железной дороги.