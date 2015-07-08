Новый глава УЗ пообещал провести ряд кадровых перестановок

Новоназначенный исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" Александр Завгородний обещает в ближайшее время провести ряд кадровых перестановок на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе встречи с коллективом предприятия.

"В течение следующей недели будут кадровые решения по ряду руководителей, которые по тем или иным причинам не соответствуют своим должностям. Также будут проводиться ежедневные оперативные совещания, которые до этого никто не проводил", - сказал Завгородний.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укрзализныци" и профсоюзы договорились совместно разработать поэтапный план мер по оптимизации численности сотрудников предприятия с учетом фактических объемов выполняемой работы. В свою очередь оптимизация штата открывает возможность для повышения тарифных ставок и должностных окладов в пределах общего фонда оплаты труда, утвержденного на 2015 год.