Арон Майберг: На авиарынке, как в посудной лавке - и она должна быть целой, и слон

Арон Майберг презентовал журналистам стратегию развития компании МАУ и рассказал о своем видении перспектив рынка гражданской авиации. В последний раз он общался с прессой в ноябре 2014 года, и с тех пор к нему накопилось много вопросов - от ситуации в авиакомпании до анализа состояния дел в отрасли, а также комментариев последних событий, имеющих прямое отношение к управлению гражданской авиацией в Украине. Майберг четко дал понять: МАУ пытается держаться в стороне от политических процессов и считает ключевым фактором, влияющим на производственные планы, войну на востоке, изменившую положение нашей страны на мировой карте пассажирских авиаперевозок.

Положение лидера рынка обязывает реагировать на все вызовы времени, включая регулярно звучащие обвинения в монополизме и сговоре с властями. УНИАН предлагает ознакомиться с основными месседжами главы Набсовета МАУ, озвученными им на пресс-конференции в агентстве.

«По итогам года мы перевезем 5 млн пассажиров»

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в 2015 году планирует нарастить пассажиропоток до 4,9 млн человек, что в полтора раза выше показателя пикового для МАУ 2013 года. И это в условиях, когда мы потеряли Крым и часть Донбасса, когда значительно снизился поток туристов в страну.

С начала года мы открыли новые направления – в Пекин, Амман, Салоники, Ригу, Минск. Мы начали полеты из Львова в Мадрид, в Тель-Авив, Болонью, Рим, Одессу. Из Одессы – в Харьков, Вильнюс, Санкт-Петербург, Москву. Из Харькова – в Тель-Авив и Батуми. В наших ближайших планах – открыть рейсы в Венецию и Ашгабад. Еще один очевидный маршрут – Торонто. Канада и Украина должны соединиться прямым сообщением. И мы готовим запуск «Киев-Торонто» на 2016 год. Нам необходимо иметь не менее трех частот в этом направлении, тогда можно будет говорить об экономике рейса.

Пока же осуществляем перевозки между регионами, хотя до этого все внутренние рейсы старались концентрировать в Киеве. Такая стратегия, по нашему мнению, принесет пользу, в первую очередь, Одессе как курортному центру, и другим городам. И если эта модель развития региональной сети маршрутов сработает, то мы вплотную займемся идеей создания западно-украинского хаба МАУ в Ивано-Франковске. Во-первых, это такой же туристический центр, во-вторых, географически он интереснее Львова.

К слову, говоря о маршрутной сети, хочу анонсировать процесс, который мы обязательно осуществим – мы проанализируем количество направлений, которые не используем, и почистим свою маршрутную составляющую. Таким образом, станем примером для других компаний, набравших частоты, но не использующих их. Мы - лидер отрасли и должны подать пример.

В финансовом смысле авиакомпания идет в форваторе своих прогнозов, хотя и по итогам 2014 года, равно как и первого полугодия 2015 года, работает с убытком. Свою платежеспособность мы обеспечиваем за счет поддержки акционеров и надеемся закончить текущий год с нулевой рентабельностью, хотя это - непросто.

Мы используем 31 самолет на 74 маршрутах и наш оборот составляет 700 млн долл. По итогам 2014 года МАУ перечислила в бюджет 296 млн грн налогов. Аэропорту «Борисполь», как базовому аэропорту, и «Украэроруху», как госпредприятию, обеспечивающему пролет судов по территории Украины, мы выплатили 179 млн грн и 280 млн грн, соответственно. Для «Борисполя» наши отчисления за обслуживание составили 40% поступлений, для «Украэроруха» - 25% поступлений.

«Низкие тарифы вынуждают экономить на сервисе»

Еще два года назад средний тариф МАУ был 169 долларов на международных рейсах и 83 доллара - на внутренних. С 2014 года началась динамика снижения цен, и сегодня средний тариф на международных рейсах составляет 112 долларов, на внутренних - 63 доллара. При этом у нас выработана целая линейка «умных» тарифов и специальных предложений, позволяющих получить скидку.

Структура тарифов доказывает: авиакомпания является интегратором услуг. Часть затрат – наши собственные, часть – наши платежи другим субъектам. Топливо – 30% тарифа, аэропортовое обслуживание – 15%, навигация – 9%, содержание экипажей – 6%, дистрибуция перевозок – 11% и содержание парка – 23%. При этом для внутренних рейсов все это увеличивается на 20% - из-за НДС.

Тем не менее, мы поставили себе задачу стать первой низкотарифной сетевой компанией в мире. И у нас это получилось. По состоянию на текущий момент, наши тарифы на один час полета даже ниже, чем у самых известных мировых лоу-кост компаний Ryanair и Easyjet. У нас – 33 доллара, у Ryanair и Easyjet – 36 и 59 долларов. Теперь наша задача стать еще и низкозатратной компанией. И тут нам самим этого не достичь. Мы не контролируем 100% наших затрат, и поэтому призываем правительство к диалогу. Сами снизить свои затраты мы не сможем.

А что же до цены билета, то возьмем рейс Киев-Одесса-Киев. Порядка 58% пассажиров приобретают билеты по цене от 28 долл. до 60 долл. Около трети – от 60 до 100 долларов. И только 13% платят полную стоимость – так называемый высокий тариф. Понятно, что для нас дорогой, высокий тариф наиболее выгоден, потому что он наиболее реален. Столько стоит полет. И в этом сегменте нам нет смысла снижать цену, потому что люди, покупающие билеты по высокому тарифу, по определению могут его оплатить. Это не социально нуждающиеся слои - такие, как студенты или пенсионеры.

А вот в сегменте низких тарифов мы можем варьировать ценовые показатели, которые начинаются на отметке 15 долл. Будут ли тарифы еще дешевле? Нет, скорее всего, не будут. Этого уже не надо ждать. Мы уже достигли ценового минимума.

Кроме того, надо понимать, что снижение тарифов не проходит бесследно. Низкие тарифы приводят к тому, что наш сервис становится беднее, потому что это - единственное на чем мы, как авиакомпания, можем экономить. Мы не можем идти на компромисс по безопасности, этот аспект мы только усиливаем, но мы отказались от бесплатного питания на части рейсов, ввели тарифы за багаж.

«Саакашвили покупал билет в бизнес-класс за день до рейса»

Вмешательство в работу авиарынка главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили и его обвинения МАУ в монополизме - очень сложная тема. Господин Саакашвили пользуется большой популярностью, и мы считаем, что стране нужны политики, которые пользуются большой популярностью. Наша задача ни в коем случае не в том, чтобы повлиять на популярность губернатора Одесской области. Наша задача в том, чтобы посудная лавка была целой, и слон не пострадал.

Но мы подготовили свои ответы на те вопросы, которые господин Саакашвили поставил на заседании Комиссии Госавиаслужбы (по назначению маршрутов - УНИАН) в конце июня. Он, в частности, говорил, что самый выгодный маршрут Киев-Стамбул полностью монополизирован. Мы отвечаем: МАУ летает на этой линии 7 раз в неделю, «Турецкие авиалинии» - 11 раз в неделю, еще одна турецкая авиакомпания – «Онур ейр» - 3 раза в неделю. Трудно ждать от трех авиакомпаний монополизации рынка, не правда ли?

Далее, господин Саакашвили утверждал, что в Одессу летает только одна авиакомпания. Это - не соответствует действительности. На маршрут Киев-Одесса-Киев назначены пять перевозчиков, которые имеют право выполнять 60 частот в неделю. Но фактически летают только МАУ – 21 рейс в неделю, и Yan Air – 5 рейсов в неделю. Огромное количество компаний могут летать, но не летают. Почему МАУ летает, а другие - нет? Это плохо или хорошо, что МАУ летает?

Еще одна претензия губернатора области – высокие цены на билеты. По его словам, он платит 250-300 долларов за эконом-класс, хотя цены должны быть втрое дешевле. Мы подняли рейсы, о которых идет речь. И вот что вышло. Рейс Киев-Одесса. Господин Саакашвили летел на этом рейсе 2 июня 2015 года и купил билет за 200 долларов. С небольшой правкой – не в эконом-классе, а в бизнес-классе. Всего господин Саакашвили пролетал на МАУ с 1.01.2014 года по 30.06.2015 года 33 раза. Иными словами, летал с МАУ и до того, как был губернатором. Для нас это - уважаемый пассажир, летал часто. Из них 17 раз он летал в эконом-классе, 16 раз – в бизнес-классе.

Теперь вернемся к рейсу Киев-Одесса. Господин Саакашвили купил билет за 1 день до рейса. На этот же самый рейс 4% пассажиров купили билеты по цене от 150 до 200 долларов, 15% пассажиров - от 100 долл. до 150 долл., 23% пассажиров - от 50 до 100 долл. и 47% пассажиров - от 22,5 до 50 долл. Да, действительно, ожидания господина Саакашвили оправдываются: 47% пассажиров купили билеты на рейс Киев-Одесса даже не в 3, а в 10 раз дешевле, чем он. Но они заблаговременно купили свои билеты. Такую возможность мы им обеспечили.

И теперь вопросы появились у нас. По информации СМИ, накануне упомянутого заседания Комиссии по маршрутам господин Саакашвили встречался с акционерами авиакомпании Atlasjet. И, думаю, всем будет полезно, если Михаил Николаевич (Саакашвили – УНИАН) расскажет, как он после этой встречи попал на заседание, как узнал, что именно в тот день будут раздавать назначения в том числе и Atlasjet. Общество должно знать правду. А пока, на наш взгляд, он приехал, чтобы помочь Atlasjet получить маршрут.

В этой связи меня пугает несколько вещей. Я, например, убежден, что авиакомпании Atlasjet – нет, есть миф о ней. Я лично не верю в этот проект. Из того, что я вижу, я не могу понять их коммерческую логику. Пока это - много шума из ничего. Они вкладываются в информационное поле, но пока это никак не отразилось на их полетах. Слетали куда-то, кого-то куда-то отвезли и снова встали.

Но есть факт, что губернатор Саакашвили призвал разогнать Комиссию по назначению маршрутов. Понятно, что для членов этого органа потерять работу – трагедия. Но еще большая трагедия, если они, оставаясь при должностях, потеряют независимость и будут принимать решения, лишь чтобы «понравиться». Их решения должны быть честными и прозрачными. Во главе угла должен стоять закон – в любом случае. Комиссия не может быть местом политических разборок. Это - неправильно. От решений Комиссии зависит безопасность большого количества людей.

Но отрадно, что губернатор Саакавшвили все-таки признает свои ошибки. Он признал, что цены на билеты Киев-Одесса завышены еще и из-за того, что топливо в Одессе стоит на 30% дороже, чем, например, в Борисполе. А мы давно просили проверить, почему цены на топливо такие. Отправляли соответствующие запросы и в Одесскую ОГА, и в Антимонопольный комитет. Но лишь когда эта информация дошла до Саакашвили, пошла реакция. Мы, МАУ, получили уведомление о том, что нам в Одессе снижают цену топлива.

«10 шагов»

Мы предлагаем всем участникам рынка подумать о будущем отрасли и о том, что волнует пассажиров. Мы инициируем диалог, который надеемся власти поддержат. Мы будем приглашать к нему министра инфраструктуры, губернатора Одесской области, потому что он в теме. Мы хотим предложить 10 шагов, реализация которых позволит украинцам летать дешево и системно. И те тарифы, которые мы сделали низкими, будут не временными, а на длительную перспективу.

Что мы предлагаем – не сложные 10 шагов, которые надо лишь захотеть сделать. Надо привести стоимость топлива в аэропортах к европейскому уровню, отменить обязательную норму продажи 75% валюты. Это можно сделать одним росчерком пера. Бюджет от этого требования не получает ничего, но мы теряем на курсовой разнице. Далее – привести таможенные правила в соответствие с европейскими стандартами, установить нулевую ставку НДС для внутренних перевозок и для импорта запчастей для обслуживания самолетов, внедрить в аэропортах систему привлечения и мотивации авиакомпаний, снизить ставку кредитов для авиакомпаний до 5% и ввести льготную ставку пролета по украинской территории. Не менее важно – разрешение вопроса транзита по территории России. Сегодня мы вынуждены облетать российское авиапространство, что лишь добавляет нам расходы на топливо, а пассажирам – время в пути.

Эти вопросы думаем обсудить уже в сентябре. Общество ждет наших решений.

Олеся Сафронова (УНИАН)