"Укрзализнычпостач" покупает российскую продукцию через посредников - и.о. директора

Сегодня об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил и.о. директора госпредприятия Евгений Хорощак.

По его словам, из-за вооруженного конфликта на территории Украины, российские производители не участвуют в тендерах железной дороги напрямую.

"Мы не покупаем на сегодняшний день напрямую продукцию из Крыма, продукцию из России. Более того, из России компании вообще даже не подавались на тендер. Но мы получаем письма, например, от некоего российского завода, что такая-то компания является его представителем в Украине - эти дилеры предлагают продукцию. И запасные части к подвижному составу, и т.д.", - заявил руководитель УЗП.

Хорощак заявил, что компания, у которой недавно были закуплены метизы для железной дороги на сумму порядка 77 миллионов гривен, предлагала как раз российскую продукцию – производства "Северстали". Как пояснил глава «Укрзализнычпостач», украинского поставщика предложившего такие же метизы, но на 30 миллионов дешевле, к участию в конкурсе не допустили, так «он не успел донести все необходимые документы».

При этом Хорощак признал, что ГП "Укрзализнычпостач" переносит около 30% тендеров. Причем часто по просьбе самих участников.

Напомним, ранее журналисты программы "Наші гроші" обнародовали схемы «отсеивания» из тендеров УЗП компаний, предлагающих более низкие цены. Тендерный комитет переносит дату проведения конкурсов, чтобы документация участников оказалась» просроченной», а также требует предоставить документы и справки, которые не предусмотрены законодательством.