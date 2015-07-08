Правительство ликвидировало госкомпанию "Автомобильные дороги Украины"

Кабинет министров Украины 8 июля принял решение ликвидировать Государственную акционерную компанию "Автомобильные дороги Украины", сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«Три месяца назад правительство начало реформу «Укравтодора». И сегодня на Кабмине принято решение о ликвидации ГАК. Это финальная точка в процессе написания дорожной карты, которая объясняет, каким образом мы реформируем систему автодора, каким образом передадим эксплуатационные возможности на места, и как будем финансировать дорожное строительство", - сказал Пивоварский, выступая на совещании президента Украины Петра Порошенко с председателями областных, Киевской городской государственной администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов в Одессе.

Министр также подчеркнул необходимость создания в структуре госбюджета специального фонда для финансирования ремонта и строительства автодорог страны.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение ликвидировать Государственную акционерную компанию "Автомобильные дороги Украины" в рамках реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования.

Министерство инфраструктуры также инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги. Также министерство планирует сделать некоторые участки дорог платными и изменить технологии строительства дорог, используя в качестве дорожного покрытия бетон вместо асфальта.

В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.