У железных дорог - новый смотритель

Министерство инфраструктуры Украины вечером во вторник, 7 июля, провело кадровую ротацию в Государственной администрации железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности генерального директора «Укрзализныци» назначен Александр Завгородний, до этого времени занимавший в ведомстве кресло зама. А Максим Бланк - инвест-банкир, пребывавший на посту и.о. главы ведомства с декабря 2014 года, вернулся в свой прежний кабинет - первого заместителя гендиректора.

Кадровая перестановка была неожиданной – лишь неделю назад, 1 июля, Завгородний был назначен замом Бланка. Между тем, происходящее вполне прогнозировано – погрязшая в долгах и коррупции «Укрзализныця», реформа которой регулярно стартует и вязнет затем в бюрократическом болоте, уже давно нуждается в основательной чистке. Крупнейшее госпредприятие страны, которое должно было бы стать надежным фундаментом отечественной экономики, на деле является источником многих проблем. Это стало результатом длящейся десятилетиями практики – тотальная коррупция в отрасли, подставные фирмы-прокладки, набивающие исключительно свои карманы на госзакупках, использование прошлыми властями стратегического гопредприятия исключительно в качестве «дойной коровы», которая не только выручала деньгами и перевозила грузы «своих» за бесплатно, но и обеспечивала «на шару» массовость всевозможных акций.

Правоохранительные органы не единожды возбуждали уголовные дела против руководства «Укрзализныци» и ее структурных подразделений, но ни один чиновник так и не понес реального наказания за многомиллиардные хищения. В то же время, «Укрзализныця» из года в год жалуется на катастрофическую изношенность вагонного парка, обновление которого финансово ей не под силу, и колоссальные убытки от пассажирских перевозок.

Последние события вокруг «Укрзализныци» стали итогом всего перечисленного. Так, в мае Бланк заявил о техническом дефолте «Укрзализныци», о чем были уведомлены кредиторы. Железнодорожный монополист планировал в течение двух месяцев решить вопрос реструктуризации внутренних и внешних долгов на сумму порядка 32 млрд грн. Причем под план реструктуризации не подпадают долги перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи, а эти обязательства составляют более 5 млрд грн. Стоит отметить, что некоторые эксперты считают технический дефолт госпредприятия умышленным доведением до банкротства с целью дальнейшей продажи частному инвестору.

Как бы там ни было, но уговаривать кредиторов отстрочить погашение долгов придется уже новому руководителю. Как и решать реформаторские задачи, которые давно стоят на повестке дня, включая оздоровление корпоративных финансов и построение эффективной структуры управления компанией. На сегодня «Укрзализныця» напоминает динозавра из парка советского периода, состоящего из шести региональных железных дорог со своим руководством.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский считает Завгороднего профессионалом, который сможет вывести «Укрзализныцю» на новый технический уровень.

«Для того, чтобы улучшить техническое состояние предприятия, вчера (7 июля – УНИАН) я подписал два приказа: Александр Завгородний назначен главой комиссии по реорганизации «Укрзализныци», а также исполняющим обязанности главы предприятия. Для каждого этапа реформы нужен свой лидер. Александра вы знаете, он профессионал-железнодорожник. Убежден, что он не только продолжит процесс корпоратизации, но и выведет «Укрзализныцю» на новый уровень в техническом плане. Александр и его ФБ-группа несколько месяцев критиковали меня и руководство «Укрзализныци». Теперь у него есть шанс доказать на практике, что критика была «практическая», - сказал Пивоварский, представляя коллективу «Укрзализныци» нового руководителя.

Действительно, в профессиональной сфере новоиспеченный руководитель «Укрзализныци» известен как модератор группы в социальной сети Facebook «Центр реформ транспортной инфраструктуры Украины». Но и железнодорожником-профессионалом Завгороднего можно назвать по праву. Его опыт работы в данной сфере - более 20 лет, за это время он прошел путь от старшего электромеханика, главного инженера и первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги, главы управления Укртрансинспекции в Запорожской области до зама и уже и.о. гендиректора «Укрзализныци».

Завгородний сразу же анонсировал свои первые шаги на новом посту. Он собирается в ближайшее время провести ряд кадровых перестановок и заняться искоренением коррупции в ведомстве.

«В течение следующей недели будут кадровые решения по ряду руководителей, которые по тем или иным причинам не соответствуют своим должностям. Также будут проводиться ежедневные оперативные совещания, которые до этого никто не проводил», - сказал Завгородний.

Он считает основной проблемой отрасли отсутствие системы управления на железнодорожном транспорте. «Так, при снижении курса гривни мы столкнулись с проблемой субъективного ценообразования, когда цена на одинаковую продукцию на железных дорогах может значительно отличаться. При таких условиях никаких средств не хватит. Итак, имеем множество вопросов по расходной части», - отметил Завгородний.

Таким образом, будем надеяться, что «Укрзализныцю», наконец-то, ждут действенные перемены, которые ощутят на себе не только бизнес, но и рядовые украинцы в ближайшее время – доступные тарифы, современный и комфортный железнодорожный транспорт.

УНИАН попросил экспертов прокомментировать новые назначения в «Укрзализныце», а также спрогнозировать дальнейший сценарий событий.

Эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Украины Андрей Буковский:

Я положительно характеризую состоявшееся назначение. Я лично знаком с Завгородним и могу охарактеризовать его как очень грамотного специалиста с широким кругозором. Надеюсь, что Бланк будет работать в «Укрзлизныце» временно, так как это - негатив, который не позволит новому руководителю работать. Чтобы осуществить задуманное – необходимые изменения, Завгороднему нужна команда единомышленников, и у него уже есть наброски списка такой команды. Сейчас ведутся активные коммуникации по поводу привлечения этих людей на должности. С моей точки зрения, Бланк категорически не вписывается в эту команду, так как он противник реформ, приложивший все усилия для того, чтобы затянуть на целый год создание акционерной компании на базе «Укрзализныци». Его псевдосокращения привели только к тому, что одного-двух специалистов увольняли, а на самом деле численность аппарата выросла.

Также хочу отметить, что реформа «Укрзализныци» была подготовлена документарно еще в 2012 году, в 2013 году ее можно было осуществить, но этого не случилось по объективным причинам, в 2014 году новый министр инфраструктуры Максим Бурбак убедился в правильности подходов и возглавил этот процесс. Тогдашний вице-премьер Гройсман провел ряд совещаний, тогда же было принято постановление о создании акционерного общества. А Бланк всячески этому препятствовал, затянув принятие постановления на два месяца. Он также и дальше продолжал тормозить процесс реформы. Я уверен, что Завгородний положит конец вакханалии и уничтожению отрасли. Изменения кадровые необходимы, так как отрасль пребывает в катастрофическом состоянии. Завгородний - подготовленный специалист, который сможет, как минимум, стабилизировать ситуацию.

Эксперт по вопросам транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава:

Завгородний является, в принципе, человеком министра инфраструктуры, а это министерство относится к квоте партии «Блок Петра Порошенко». Это назначение - один из ходов в противостоянии между президентом и премьер-министром за влияние на «Укрзализныцю».

Завгородний способен изменить ситуацию на предприятии, это - человек с довольно большим опытом работы в отрасли. Сейчас крайне важно, позволят ли новому руководителю сформировать свою команду в «Укрзализныце». Если этого не произойдет, то есть шанс, что он будет очень сильно ограничен в своих полномочиях. В этом случае все действовавшие на железной дороге схемы продолжат работать.

В тот период, когда Бланк возглавлял «Укрзализныцю», отрасль была поставлена на колени. И основная ответственность за эту ситуацию лежит именно на Максиме Бланке. Я очень надеюсь, что после нового назначения ситуация в отрасли изменится. Однако, тот факт, что Бланк остается работать в «Укрзализныце» приведет к тому, что предприятием будут управлять два человека. Если этот вопрос не будет урегулирован, то это и дальше будет терзать железную дорогу. Говоря о предстоящей корпоратизации «Укрзализныци» хочу отметить, что это - 20-й вопрос в повестке дня. Многие реформаторы, которые не совсем понимают, что нужно делать в отрасли, привыкли прикрываться корпоратизацией. Это - большое заблуждение, что корпоратизация решит имеющиеся на железной дороге проблемы, такие как стабилизация работы железнодорожного транспорта, восстановление работоспособности подвижного состава и стимулирование более интенсивного грузопотока.

Комитет по логистике Европейской Бизнес Ассоциации:

Говорить о работе Александра Завгороднего на посту и.о. генерального директора «Укрзализныци» можно будет только после ее первых результатов. Несомненно, ключевые задачи нового руководителя лежат в плоскости реформирования «Укрзализныци» и оптимизации ее работы. Сейчас важно сформировать полноценный конкурентный рынок и привлечь инвестиции в отрасль.

Отрасль железнодорожного транспорта – сложная, в ее работе, прежде всего, должна сохраняться безопасность. Важно также знание всех технологических и бизнес-процессов изнутри. Поэтому от назначения Александра Завгороднего ожидаем решительных профессиональных действий, а также конструктивного диалога с клиентами. К сожалению, Максим Бланк не придавал значения потребностям и предложениям клиентов. Подчеркиваем, он не был клиентоориентированным. За все время работы он лишь оказывал содействие «карманным» структурам предыдущего руководства «Укрзализныци». Считаем, что его работе должна дать оценку специально созданная комиссия.

А новому руководителю необходимо закончить реформирование «Укрзалызныци» и отраслевого законодательства; обеспечить равноправный доступ клиентов к железнодорожной инфраструктуре; привлечь дополнительные грузопотоки, а также модернизировать объекты инфраструктуры.

УНИАН обратился к первому заместителю главы «Укрзализныци» Максиму Бланку с просьбой прокомментировать ситуацию и заявления экспертов, но он ответил отказом. «В ближайшее время от меня комментариев не будет», - единственное, что сказал Бланк.

Александра Данько (УНИАН)