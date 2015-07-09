И.о. гендиректора "Укрзализныци" сменили в угоду политической конъюнктуры - эксперт

12:50, 09 июля 2015
Транспорт/Связь
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При назначении Александра Завгороднего новым и.о. генерального директора ГП "Укрзализныця" в Министерстве инфраструктуры руководствовались не профессиональными навыками, а его лояльностью к руководству. 

авпф

Такое предположение сегодня высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. 

По  его мнению, многочисленные кадровые изменения в руководстве государственных предприятий продиктованы политической целесообразностью и квотами политических партий.

"Кадровые перестановки происходят в украинской власти и на государственных предприятиях постоянно. Очень трудно найти какую-либо логику кадровой политики. Очевидно, любые назначения, как и увольнения, происходят не по профессиональному принципу, а по принципу квотности от политических сил и по принципу верности политическому лидеру. Другою логику и другие объяснения этих кадровых назначений по всей стране во всех структурах я просто не вижу", - отметил Новак. 

Напомним, вчера министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил нового исполняющего обязанности генерального директора ГП "Укрзализныця". Им стал заместитель гендиректора УЗ Александр Завгородний, который только 1 июля перешел в  администрацию УЗ из Запорожской области, где занимал должность начальника областного управления Укртрансинспекции. 

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