И.о. гендиректора "Укрзализныци" сменили в угоду политической конъюнктуры - эксперт

Такое предположение сегодня высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его мнению, многочисленные кадровые изменения в руководстве государственных предприятий продиктованы политической целесообразностью и квотами политических партий.

"Кадровые перестановки происходят в украинской власти и на государственных предприятиях постоянно. Очень трудно найти какую-либо логику кадровой политики. Очевидно, любые назначения, как и увольнения, происходят не по профессиональному принципу, а по принципу квотности от политических сил и по принципу верности политическому лидеру. Другою логику и другие объяснения этих кадровых назначений по всей стране во всех структурах я просто не вижу", - отметил Новак.

Напомним, вчера министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил нового исполняющего обязанности генерального директора ГП "Укрзализныця". Им стал заместитель гендиректора УЗ Александр Завгородний, который только 1 июля перешел в администрацию УЗ из Запорожской области, где занимал должность начальника областного управления Укртрансинспекции.