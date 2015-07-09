"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда Киев-Ужгород и Харьков-Одесса

По информации пресс-службы ведомства, поезд будет отправляться из столицы по пятницам (10, 17, 24, 31 июля) в 17:30, а в обратном направлении – по воскресеньям (12, 19, 26 июля и 2 августа) в 20:20.

Поезд будет следовать через станции Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Мукачево.

Также сообщается, что в составе поезда 18 вагонов: плацкартные, купейные и спальные вагоны класса «люкс». Время в пути составляет 16 часов и 1 минута.

Кроме того, «Укрзализныця» на летний период назначила дополнительный поезд №271/272 по маршруту Харьков – Одесса, который будет отправляться из Харькова в июле по нечетным числам, а в августе – по четным числам.

В первый рейс поезд отправится 9 июля из Харькова в 20:16 и прибудет на конечную остановку в 12:52, а в обратном направлении состав отправится 10 июля в 18:05 и прибудет в Харьков в 11:14.

Поезд будет следовать через Полтаву, Кременчуг, Знаменку, Кировоград, Помошную, Подгорную, Первомайск, Любашевку, Балту, Котовск, Раздельную.

В сообщении отмечается, что предварительная продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта.

В пресс-службе напомнили, что ранее «Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда №471/472 Харьков – Одесса, который курсирует ежедневно.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Украины Андрей Буковский сказал, что «Укрзализныця» может сорвать сезон пассажирских перевозок в летний период из-за отсутствия необходимого количества запасных частей для железнодорожного транспорта. В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины заверило, что сможет удовлетворить спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период и в случае необходимости добавить дополнительные поезда по самым популярным направлениям. Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава сообщил, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.