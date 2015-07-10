"Укрпочта" возобновила работу своего отделения в Авдеевке

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» восстановило работу отделения почтовой связи в городе Авдеевке (Донецкая область), которое длительное время не работало по причине угрозы нападения со стороны боевиков, сообщает пресс-служба предприятия.

«Именно это отделение находится на линии соприкосновения с оккупированной террористами территории Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Решение восстановить работу отделения было обусловлено просьбой Донецкой областной военно-гражданской администрации и «насущной необходимостью местных жителей в услугах «Укрпочты».

«Главным условием «Укрпочты» при возобновлении работы отделения стала безопасность почтовиков при исполнении служебных обязанностей. Теперь маршрут военного патруля будет пролегать и через территорию, где расположено это отделение, для обеспечения безопасности его работников», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас на территории Донецкой области, подконтрольной украинскому власти, работает 399 отделений почтовой связи. При этом 8 отделений не работает из-за реальной угрозы для жизни работников. В «Укрпочте» планируют восстановить их работу «как только угрозы террористического характера исчезнут».

Читайте такжеВ Харькове напали на инкассаторов: погибли 3 человека

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны. В связи с действиями боевиков на Донбассе в неподконтрольных украинской армии населенных пунктах остановлена работа почтовых отделений.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в около 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 78 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, доставляет более 83 млн пенсий.