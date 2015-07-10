Киев надеется подписать "открытое небо" с США уже на следующей неделе

Министерство инфраструктуры Украины надеется на следующей неделе подписать с США договор о либерализации рынка воздушных перевозок между странами, что позволит упростить процедуру выполнения рейсов и снять ряд ограничений при осуществлении полетов.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на брифинге.

"Имею надежду, что на следующей неделе я подпишу с американцами договор об открытом небе с Америкой", - сказал министр.

Как сообщалось, 13 июля в Вашингтоне состоится инвестиционный форум Украина-США, на котором будет представлена большая правительственная делегация во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Министерство инфраструктуры будет представлять глава транспортного ведомства Андрей Пивоварский и его заместитель Владимир Омелян.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", что позволяет любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". Также такой принцип был введен с 30 июня в аэропорту «Одесса».

18 июня Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Европейским Союзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

В мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о Совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.