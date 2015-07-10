Турецкий Turkcell окончательно выкупил долю Ахметова в life:)

Турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell завершил сделку по покупке у финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова 44,96% акций компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой принадлежит один из крупнейших украинских мобильных операторов «Астелит» (ТМ Life).

Согласно сообщению на сайте турецкой компании, консолидация 100% акций позволит Turkcell более эффективно управлять компанией, повысить гибкость в принятии инвестиционных решений и сделать «Астелит» более сильным игроком в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Turkcell подписал договор с группой СКМ о покупке 44,96% акций компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой принадлежит мобильный оператор «Астелит». По данным компании, СКМ получит за свой пакет акций 100 млн долл. Также Turkcell обязался оплатить долги «Астелита», обеспеченные гарантией группы СКМ, а также прекратить гарантийные соглашения с группой с освобождением последней от обязательств по ним.

Справка УНИАН. «Астелит» - третий по величине абонентской базы мобильный оператор в Украине. Количество абонентов оператора на конец первого квартала 2015 года составляет 13,7 млн, из них активных, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев – 10,3 млн.

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Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

В 2014 году «Астелит» увеличил чистый убыток более чем в 21 раз - до 5,593 млрд грн с 0,262 млрд грн в 2013 году.