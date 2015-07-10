"Укрзализныця" назначила на лето 14 дополнительных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила 14 поездов в южном и западном направлениях, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.

По информации пресс-службы ведомства, «Укрзализныця» назначила следующие поезда: №210/209 Николаев - Киев, который курсирует с 20 июня по 30 августа через день по нечетным числам, а также 9 и 19 июля; №228/227 Одесса - Львов, который курсирует с 14 июня по 29 августа через день; 455/456 (255/256) Херсон – Львов: с 18 июня по 30 августа через день; 472/471 Одесса - Харьков: с 1 июля по 30 августа ежедневно; 552/551 Кривой Рог – Бердянск: со 2 июня по 31 августа через день; группа прицепных вагонов Днепропетровск – Бердянск, которая будет курсировать в составе поезда №552/551 с 20 июня по 30 августа через день по четным числам; №572/571 Харьков - Бердянск: с 16 июня по 31 августа через день; группа прицепных вагонов Сумы - Бердянск, которые будут курсировать в составе поезда №571/572 со 2 июля по 31 августа через день; 228/227 Киев – Бердянск: с 11 июня по 31 августа через день; 298/297 Киев - Херсон: с 18 июня по 30 августа через день по четным числам; 90/144-89/143 Днепропетровск, Кривой Рог - Геническ: с 20 июня по 31 августа через день; 282/281 Киев – Геническ: с 20 июня по 29 августа через день; 252/251 Днепропетровск, Кривой Рог – Одесса: со 2 июля по 30 августа через день; 271/272 Харьков – Одесса: с 9 июля по 29 августа через день; 237/238 Львов – Одесса: с 10 июля по 29 августа через день; №207/239 Киев – Ужгород, который будет отправляться из столицы с 10 июля по 31 июля по пятницам, а из Ужгорода – с 12 июля по 2 августа по воскресеньям.

Кроме того, ведомство увеличило периодичность курсирования 12 круглогодичных поездов. В частности, это поезда, связывающие Одессу с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, Черкассами, Киевом, Измаилом: поезда из Львова в Новоалексеевку, Херсон, Кременчуг, Черкассы, а также поезда из Хмельницкого в Херсон и из Харькова в Ивано-Франковск.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Украины Андрей Буковский сказал, что «Укрзализныця» может сорвать сезон пассажирских перевозок в летний период из-за отсутствия необходимого количества запасных частей для железнодорожного транспорта.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины заверило, что сможет удовлетворить спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период и в случае необходимости добавить дополнительные поезда по самым популярным направлениям.

Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава сообщил, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.