Украина договорилась с Италией о дополнительных пассажирских автомаршрутах

Согласно сообщению, данные договоренности были достигнуты по итогам заседания украинско-итальянской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая прошла в Риме 7-8 июля.

"В результате переговоров украинско-итальянская смешанная комиссия согласовала открытие трех новых регулярных сообщений: Пескара - Луцк, Рим - Львов, Пескара - Львов. Еще пять маршрутов договорились рассмотреть и утвердить в процессе переписки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на сокращение перевозок между странами из-за экономической и политической ситуации в Украине, количество регулярных пассажирских маршрутов между Украиной и Италией за пять лет увеличилось до почти 40 в 2015 году против 17 в 2011 году.

Согласно сообщению, в ходе переговоров первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер отметил, что с начала года украинские перевозчики уже использовали большую часть разрешений годовой квоты. По его мнению, это обусловлено тем, что на данном этапе автомобильные перевозки являются наиболее дешевым видом перевозок по сравнению с другими видами транспорта.

Как сообщал УНИАН, предприятия автомобильного транспорта Украины в январе-мае 2015 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,9% – до 992,4 млн человек. Общие перевозки пассажиров транспортными предприятиями Украины в январе-мае 2015 года сократились на 11,3% – до 2,184 млрд человек.