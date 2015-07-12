Кабмин одобрил проект соглашения с США о введении принципа "открытого неба"

Это позволит упростить процедуру выполнения рейсов и снять ряд ограничений при осуществлении полетов.

Читайте такжеЗаседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы не может быть местом политических разборок – глава Набсовета МАУСоответствующее распоряжение Кабмина № 703-р от 8 июля опубликовано на Правительственном портале.

«Одобрить проект соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушных перевозках», - сказано в распоряжении.

Кабмин уполномочил на подписание вышеупомянутого соглашения министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

13 июля в Вашингтоне состоится инвестиционный форум Украина-США, в котором примет участие большая правительственная делегация во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Министерство инфраструктуры будет представлять глава ведомства Пивоварский и его заместитель Владимир Омелян.

В конце апреля Госавиаслужба сообщила о планах подписать соглашения об "открытом небе" с США, Канадой и Китаем.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", что позволяет любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". Также такой принцип был введен с 30 июня в аэропорту «Одесса».

18 июня Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Евросоюзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, уже наработан компромиссный вариант, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.