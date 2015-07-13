Рынок импортных б/у автомобилей в Украине упал на 64%

Продажи впервые ввезенных в Украину бывших в употреблении автомобилей в июне 2015 года составил 2,435 тыс., сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом сравнительных данных в "Укравтопроме" не привели. Согласно прошлогодней информации ассоциации, в июне 2014 года продажи б/у автомобилей составили 6,688 тыс., что на 63,5% больше результата июня 2015 года.

По данным ассоциации, относительно мая текущего года продажи бывших в употреблении авто в июне выросли на 13%, а от всех первичных продаж в июне доля б/у автотранспорта составила 40%.

Продажи в секторе б/у легковых авто относительно июня 2014 года выросли в 3,4 раза - до 1,307 тыс. единиц, в секторе коммерческих авто сократились на 83% – до 1,061 тыс., а количество проданных автобусов выросло на 26% – до 67 штук.

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Лидерами продаж среди автобусов традиционно стала марка Mercedes-Benz с 64% объемом рынка. 58% продаж коммерческих автомобилей пришлось на Renault, Mercedes-Benz и Volkswagen. В легковом сегменте 70% рынка охватили Renault, Smart и Volkswagen

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в апреле выросли в 2 раза - до 2,2 тыс. При этом по итогам 2014 года общий объем первичных продаж бывших в употреблении автомобилей в Украине сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.