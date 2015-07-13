"Укрзализныця" договорилась о реструктуризации более 80% внутреннего долга

«Укрзализныця» получила принципиальное согласие основных кредиторов отрасли о реструктуризации около 17 млрд грн внутреннего долга, что составляет около 82% от общего объема внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, в целом госкомпания планирует реструктуризировать свыше 20 млрд грн внутреннего долга перед частными кредиторами.

В пресс-службе отметили, что реструктуризация заимствований является первым шагом в процедуре реструктуризации долговых обязательств и необходимым условием сохранения финансовой стабильности отрасли.

«Решение этого вопроса позволит уменьшить долговую нагрузку, что, в свою очередь, даст возможность своевременно обслуживать существующую финансовую задолженность, своевременно погашать кредиты, которые были получены под государственные (правительственные) гарантии, а также обеспечить бесперебойную работу отрасли и безопасность движения поездов", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеМининфраструктуры сменило руководителя "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям.

Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн. Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составляет около 22 млрд грн.

Под реструктуризацию не подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.

В конце июня глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что завершение реструктуризации внутреннего долга "Укрзализныци" перед частными кредиторами планируется завершить к сентябрю этого года.