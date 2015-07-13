Суд принял решение по Одесскому аэропорту

Хозяйственный суд Одесской области повторно рассмотрел и удовлетворил исковое заявление Одесского городского совета к ООО «Одесса аэропорт девелопмент» и ООО «Международный аэропорт «Одесса», пишет "Думская".

В соответствии с сегодняшним решением судьи Галины Гуляк, признаны недействительными отдельные положения договора между горсоветом и ООО «Одесса аэропорт девелопмент», а также отдельные пункты устава предприятия «Международный аэропорт «Одесса». Эти пункты касаются передачи коммунальной собственности в качестве доли в уставном фонде предприятия, и решение суда фактически возвращает здания аэропорта в коммунальную собственность города.

Также об этом сообщил экс-губернатор Одесчины Игорь Палица на своей странице в Facebook.

"Сегодня в первой инстанции город и общественность победили в судебном споре. Аэропорт возвращается в коммунальную собственность жителей Одессы! Следующий раунд борьбы ожидается в апелляции. Посмотрим, защитят ли там судьи интересы одесситов", – написал в сети Палица и добавил, что предприятие, зарабатывающее в год 10 миллионов долларов, будет весомым вкладом в городской бюджет.

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Напомним, в 2011 году городской совет принял решение создать новое предприятие совместно с инвестором — ООО «Одесса аэропорт девелопмент». Согласно этому договору, город передал предприятию здания и сооружения центрального аэропорта, что составило 25% доли в предприятии.

В ноябре 2014 года горсовет обратился в хозяйственный суд с иском о признании договора недействительным в части, которая касалась передачи коммунального имущества. 17 декабря судья Александра Оборотова вынесла решение об отказе в удовлетворении иска. 12 февраля 2015 года коллегия апелляционного хозяйственного суда (судьи Туренко, Полищук, Таран) оставили это решение в силе.

Городской совет обжаловал это решение в кассации, к делу подключилась Генеральная прокуратура, и уже 14 апреля 2015 года коллегия Высшего хозяйственного суда отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. И вот сегодня судья Галина Гуляк удовлетворила исковые требования. Суд согласился с мнением истца о том, что передача имущества — это фактически его приватизация, которая должна происходить по установленной процедуре, которая соблюдена не была. В 2013 году комплекс зданий аэропорта был заложен в обеспечение кредита на строительство нового терминала, который по договору должны были предоставить частные инвесторы.