Американская компания Cargill увеличит инвестиции в порт "Южный"

Американская сельскохозяйственная компания Cargill, ранее выразившая намерение построить зерновой терминал в порту «Южный», готова увеличить инвестиции в инфраструктуру порта, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

«Cargill увеличивает свои инвестиции в порт «Южный»», - сказал он.

Также министр отметил, что одна из компаний по производству оборудования для утилизации ядерных отходов также анонсировала инвестиции в Украине на базе американских технологий и финансирования.

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Как сообщал УНИАН, американская сельскохозяйственная компания Cargill намерена в ближайшие месяцы начать реализацию в порту «Южный» (Одесская обл.) проекта по строительству зернового терминала.

Справка УНИАН. Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Отсюда компания координирует торговлю зерном, маслом, семенами масляных культур, топливо-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.

Морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.