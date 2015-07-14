Страховые выплаты при ДТП в Украине могут вырасти вдвое

Моторное транспортное страховое бюро Украины предлагает ежегодное увеличение страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданской правовой ответственности (ОСАГО) автовладельцев минимум вдвое, сообщается на сайте бюро.

«МТСБУ предлагает ежегодное увеличение страховых сумм минимум вдвое, что позволит в течение следующих 10 лет приблизить украинские стандарты к европейским в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности», - говорится в сообщении.

Бюро отмечает, что действующие размеры страховых сумм в качестве лимитов ответственности страховщика были утверждены Госфинуслуг еще в 2010 году, а в условиях стремительной инфляции и существенного увеличения оцениваемых убытков по результатам ДТП суммы необходимо увеличить.

«Соответствующие предложения были неоднократно направлены в Нацкомфинуслуг. МТСБУ надеется, что в ближайшее время они будут рассмотрены и одобрены», - говорится в сообщении.

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Указанные предложения МТСБУ предусматривают повышение страховых сумм вдвое, с установлением страховой суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью, в размере 200 000 грн, и страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу, - 100 000 грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) рекомендовал страховщикам из-за роста стоимости ремонта транспортных средств в связи с девальвацией гривни повысить корректирующие коэффициенты по ОСАГО до необходимого уровня, что приведет к повышению стоимости страхового полиса до 25-30%.