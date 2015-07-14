И.о. гендиректора "Укрзализныци" не видит смысла в кадровом конкурсе на свою должность

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Александр Завгородний не видит смысла проводить конкурс на должность генерального директора в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Завгородний сообщил на брифинге.

"В чем логика чтобы назначить конкурс сейчас или вчера, или позавчера, для того, чтобы сегодня избрать генерального директора, который опять полностью заблокируется. Руководителя этого не будет, которого ждали полгода, так чтобы он регулировал транспортную составляющую. И в итоге этот конкурс опять не пройдет", - сказал Завгородний, отвечая на вопрос журналистов.

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Он также сообщил, что принимал участие в объявленном в конце прошлого года Министерством инфраструктуры кадровом конкурсе на пост руководителя железнодорожной госадминистрации.

Он также сообщил, что принимал участие в объявленном в конце прошлого года Министерством инфраструктуры кадровом конкурсе на пост руководителя железнодорожной госадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Мининфраструктуры сменило руководителя "Укрзализныци", назначив и.о. директора Александра Завгороднего вместо занимавшего этот пост с декабря прошлого года Максима Бланка.

31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров "Укрзализныци", аэропортов "Борисполь" и "Львов". Отбор проводился совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.