"Укрзализныця" хочет вернуть грузовые вагоны в свое управление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности генерального директора "Укрзализныци" Александр Завгородний.

"Из всего парка грузовых вагонов «Укрзализныци» 11 тыс. находятся в аренде. Эти договоры аренды будут расторгаться и вагоны вернутся в управление УТЛЦ" - сказал он.

Комментируя информацию о том, что в 2005 и в 2011 году его увольняли за попытку поставить на заказы железной дороги фирмы своих родственников, Александр Завгородний признал, что на его сына и брата действительно зарегистрирована строительная компания. Но, по его словам, в 2005 году его уволили вместе со всеми руководителями Приднепровской железной дороги (начальник Приднепровской дороги Александр Момот был арестован по обвинению в хищении более 70 миллионов гривень). А в 2011, по словам самого Завгороднего, он сам написал заявление об уходе «из-за того, что возникли определенные сложности с руководством предприятия».

Читайте такжеРеформа "Укрзализныци": рельсы - государству, вагоны - частникам Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» - структурное подразделение Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), работа которого направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

УТЛЦ оперирует почти 57 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, которые подчинены «Укрзализныце», из них 42 тыс. полувагонов, 7 тыс. крытых вагонов, 8 тыс. единиц другого специализированного подвижного состава.