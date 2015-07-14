Из Житомира и Киева с сегодняшнего дня запускают объединенный поезд в Одессу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила дополнительный двухгруппный поезд №521/221/222 Житомир, Киев – Одесса, который будет курсировать с 14 июля до конца августа этого года.

Согласно сообщению пресс-служба ведомства, отправка будет осуществляться из Житомира и Киева в вечернее время в Казатин, где будет осуществлено объединение вагонов, и остальную часть маршрута они будут следовать в одном составе.

В частности, поезд №521/222 будет отправляться из Житомира по четным числам с 14 по 30 июля, с 1 по 29 августа по нечетным числам в 20:04. В обратном направлении поезд будет отправляться с 15 по 31 июля по нечетным, со 2 по 30 августа - по четным числам в 22:16.

В свою очередь, поезд №221/222 сообщением Киев – Одесса будет отправляться из столицы с 14 по 30 июля по четным числам, а с 1 по 29 августа по нечетным числам в 19:57. В обратном направлении поезд будет отправляться с 15 по 31 июля по нечетным, со 2 по 30 августа – по четным числам в 22:16.

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"Практика объединения двух пассажирских поездов в один, если значительная часть маршрута у них общая, существует уже много лет. Это позволяет экономить нитки в графике и расходы на локомотивы", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на летний период 14 поездов в южном и западном направлениях, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.