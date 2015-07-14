Глава "Укрзализныци" обещает отобрать на конкурсе лишь руководителей нижнего звена

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Александр Завгородний намерен провести кадровый конкурс для руководителей департаментов и подразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Завгородний сообщил на брифинге.

"На каждую должность будут предложены 3-4 человека, лучший кандидат будет отобран комиссией специалистов",- отметил руководитель госпредприятия.

Он уточнил, что кадровые изменения не коснутся руководителей шести железных дорог страны, входящих в сферу управления "Укрзализныци".

"Мы будем проводить значительные кадровые изменения относительно лишь руководителей департаментов и подразделений, это не будет применяться к руководящему составу железных дорог на данном этапе", - сказал Завгородний.

Он также сообщил, что не видит смысла в проведении конкурса на замещение должности генерального директора "Укрзализныци".

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"В чем логика, чтобы назначить конкурс сейчас или вчера, или позавчера, для того, чтобы сегодня избрать генерального директора, который опять полностью заблокируется. Руководителя этого не будет", - пояснил Завгородний.

Он пообещал до конца текущей недели обнародовать информацию о кадровых изменениях администрации на сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, 8 июня министр Мининфраструктуры Андрей Пивоварский без согласования с Кабмином и минуя кадровый конкурс назначил и.о. директора "Укрзализныци" Александра Завгороднего.

Завгородний до назначения на эту должность с ноября 2012 года был начальником управления Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) в Запорожской области, еще раньше был главным инженером - первым заместителем начальника Приднепровской железной дороги.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железная дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.