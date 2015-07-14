Украина подписала с США договор об "открытом небе"

Украина подписала договор о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") с США.

Согласно сообщению посольства США в Украине, в ходе инвестиционного форума Украина-США в Вашингтоне с украинской стороны договор подписал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, а со стороны США - заместитель госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кэтрин Новелли.

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"Это соглашение укрепляет двусторонние экономические связи и способствует росту гражданской авиации между Соединенными Штатами и Украиной", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", что позволяет любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". Также такой принцип был введен с 30 июня в аэропорту «Одесса».

18 июня Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Европейским Союзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант, вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

При этом соглашение об «открытом небе» было парафировано еще в 2013 году.

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В мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о Совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.