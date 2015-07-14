"Укрзализныця" снова собралась покупать локомотивы за рубежом

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ведет переговоры с иностранными производителями относительно приобретения нового подвижного состава, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора ведомства Александр Завгородний.

А вот средств на поддержку отечественного производителя новый руководитель не обещает.

Завгородний отметил, что в текущем году запланировано приобретение украинского дизель-поезда производства Крюковского вагонзавода, но за кредитные деньги, которых на сегодняшний день… нет.

В то же время, по его словам, имеющегося на сегодняшний день количества грузовых вагонов достаточно для удовлетворения потребностей грузоотправителей в перевозках.

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Александр Завгородний также сообщил, что «Укрзализныця» проведет люстрационную проверку «всех наших людей». Между тем, он признал, что сам такую проверку еще... не проходил. «Я как госслужащий, на меня поданы документы о люстрационной проверке абсолютно правильно. Люстрацию прохожу как государственный служащий, который отвечает за работу государства», - отметил он.

При этом новый руководитель «Укрзализныци» затруднился ответить, была или нет коррупция в период, когда он занимался пост первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги (2010-2011 годы).

«Была коррупция была или нет в те годы? Это дело было в те годы очень далеко от нас. Мы работали практически все время в поле (строительство вокзала в Днепропетровске), и нас этот вопрос особо не интересовал», - резюмировал он, подчеркнув, что его семья владеет собственной строительной компанией, оформленной на сына и брата Александра Завгороднего.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава сообщил, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.