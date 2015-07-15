Назначение руководства "Укрзализныци" должно идти только через конкурс – депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Завгородний сообщил вчера на брифинге.

«В чем логика чтобы назначить конкурс сейчас или вчера, или позавчера, для того, чтобы сегодня избрать генерального директора, который опять полностью заблокируется. Руководителя этого не будет", - пояснил Завгородний.

Он уточнил, что кадровые изменения также не коснутся руководителей шести железных дорог страны, входящих в сферу управления "Укрзализныци".

"Мы будем проводить значительные кадровые изменения относительно лишь руководителей департаментов и подразделений, это не будет применяться к руководящему составу железных дорог на данном этапе", - сказал Завгородний.

Он пообещал до конца текущей недели обнародовать информацию о кадровых изменениях администрации на сайте ведомства.

По словам народного депутата с фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко, при назначении руководителя «Укрзализныци» нужен кадровый конкурс.

«Кто его (Завгороднего) назначил на эту должность мне неизвестно. Что касается самого предприятия «Укрзализныця», то я стопроцентно уверен, что единственное правильное движение это реформирование его в открытое государственное акционерное предприятие. Устав этого предприятия опубликован и сейчас обсуждается. Нужно сделать переоценку активов «Укрзализныци», профильные активы передать на баланс нового ПАО, а непрофильные продать. В этом направлении нужно двигаться. И в проекте Устава ПАО записано, что руководитель будет выбран на конкурсе. И это правильный путь», - сказал Кононенко.

По словам народного депутата Борислава Березы, на любую должность в государственном секторе экономики нужно назначать только по результатам конкурса.

«Если назначать не на конкурсной основе, мы очень быстро скатимся к ситуации, когда один коррупционный скандал будет сменять другой. Но каждую информацию необходимо проверять – в стране существует презумпция невиновности. У нас привыкли друг друга обвинять. Давайте получим доказательства, что какая-то ситуация существует и тогда будем говорить. Иначе мы свалимся во взаимные обвинения, не подтвержденные ничем», - резюмировал он.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что «Укрзализныця» является стратегическим предприятием, и давно пора было назначить там руководителя. «Но вопрос – как? Это нужно было делать прозрачно, а как это происходит? У меня большие сомнения по поводу прозрачности этого назначения. У нас без Администрации Президента ничего не решается, к сожалению. Потому что мы на самом деле живем в парламентско-президентской стране, в стране после Майдана и все должно решаться не в Администрации Президента, а как минимум в парламенте. А максимум с согласия и ведома общественности», - сказал он.

Народный депутат Андрей Ильенко поддерживает коллег: «Очевидно, что назначать людей на такие должности нужно на конкурсной основе».

Как сообщал УНИАН, 8 июня министр Мининфраструктуры Андрей Пивоварский без согласования с Кабмином и минуя кадровый конкурс назначил и.о. директора "Укрзализныци" Александра Завгороднего.

Завгородний до назначения на эту должность с ноября 2012 года был начальником управления Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) в Запорожской области, еще раньше был главным инженером - первым заместителем начальника Приднепровской железной дороги.