Милиция проводит обыск в "Укрзализныце"

Об этом сообщает источник в "Укрзализныце", пишет Центр транспортных стратегий.

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Отмечается, что первый обыск сотрудники МВД проводят в кабинете советника генерального директора по финансовым вопросам Дмитрия Попеля.

По мнению источника, действия правоохранителей связаны с так называемым делом энергопоставщиков.

В «Укрзализныце» заявили, что следственные действия правоохранителей и обыск в офисе компании связаны с расследованием факта злоупотребления в снабжении электроэнергией.

«Совместная группа Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и подразделения МВД г. Киева и области 15 июля 2015 осуществляет обыск в ряде департаментов« Укрзализныци », служебном кабинете одного из советников гендиректора и руководства Департамента электрификации и электроснабжения, в соответствии с постановлением Печерского районного суда», - говорится в сообщении компании.

В ведомстве отмечают, что эти действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от 25 июня этого года по факту злоупотреблений при осуществлении поставки электроэнергии по нерегулируемым тарифам.

«Следственные действия правоохранителей никоим образом не связаны с деятельностью нового главы железнодорожной отрасли, который назначен 7 июля текущего года - после возбуждения этого уголовного производства», - отмечают в компании.